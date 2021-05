Ricordate Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi? Ecco la verità sulla separazione

Dopo la brutta esperienza del Covid-19, la vita del calciatore della Roma è tornata alla normalità, godendosi la sua famiglia ma ricordate chi è Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi? Vediamo insieme perché, anni fa, il loro matrimonio si è concluso.

Non sono stati mesi facili per il calciatore Daniele De Rossi che, lo scorso 10 aprile 2021, è stato colpito dall’infezione del Covid-19. De Rossi ha fatto tribolare gli italiani, soprattutto quando per lui è stata necessaria l’ospedalizzazione poiché l’ex centrocampista della Roma era stato colpito da una forma acuta dell’infezione.

A dare l’annuncio, attraverso i social, era stato lo stesso Daniele De Rossi che aveva spiegato di aver avuto un peggioramento al suo stato di salute, sentendo le forze mancare, avendo quasi uno svenimento e sentendo tutto ovattato. Così, per il calciatore, è stato immediato il trasferimento all’ospedale Spallanzani.

Due settimane per De Rossi per arrivare alla guarigione ed oggi si gode il relax e l’amore della sua famiglia, in particolare quello della sua attuale moglie Sarah Felberbaum che lo aveva accolto con uno scatto, pubblicato su Instagram, scrivendo: “Finalmente riuniti dopo 37 giorni”.

Momenti felici ma, scavando nel passato dell’ex centrocampista, ricordate Tamara Pisnoli, la sua ex moglie? Dopo anni dal naufragio del loro matrimonio, vediamo insieme i motivi che hanno portato la ex coppia alla separazione.

Ricordate Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi? Eccola oggi

Daniele De Rossi e la sua ex moglie Tamara Pisnoli hanno in comune la loro primogenita Gaia ed un passato abbastanza burrascoso, segnato da vicende giudiziarie di rilievo.

Ai tempi del loro amore, nato come un colpo di fulmine e andato avanti in modo abbastanza veloce, Daniele De Rossi era all’apice della sua carriera calcistica mentre Tamara era una bellissima ragazza, molto giovane, con qualche esperienza sporadica in televisioni, con una breve apparizione anche nel programma di Sarabanda.

Il loro matrimonio fu molto sfarzoso, con tanto di carrozza e lustri, ma che negli anni a seguire fu definito dal calciatore De Rossi “un errore”.

La bella Tamara, però, è stata coinvolta in una delicata vicenda giudiziaria, risalente al 2013, una brutta pagina del passato, per la ex moglie di Daniele De Rossi che oggi, come il suo ex marito, ha voltato pagina e vive l’amore con l’imprenditore francese, Arnaud Mimran.

“Nessuno ha vissuto nel ‘far west'”

Daniele De Rossi e Tamara si sono separati anni fa e, per tutelare la loro privacy e la vita della loro figlia Gaia, hanno sempre preferito il silenzio. Qualche anno fa, però, l’ex moglie del calciatore ha deciso di rompere il silenzio per smentire le tante voci di pettegolezzi relative alla fine del loro matrimonio.

Così, illo tempore, Tamara si sfogò sui social precisando che il suo ex marito non “ha vissuto nel far west” cercando di placare quelle che la donna definì ‘leggende romane’ e ‘cattiverie’.

LEGGI ANCHE : Andrea Zenga, avete mai visto la mamma? Chi è la giornalista ex moglie del calciatore Walter

LEGGI ANCHE : Francesco Totti, avete mai visto la sua ex? Diversa da Ilary Blasi

Ai tempi la Pisnoli chiarì che il loro amore si era concluso ed era arrivata la separazione, così come succede per tante coppie e che ognuno dei due aveva trovato una nuova felicità: “Daniele si è risposato, ha una meravigliosa bambina, io ho un compagno e Gaia” aveva concluso Tamara, sperando di far concludere la valanga di falsità relative alla loro separazione.