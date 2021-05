Che fine ha fatto Leonardo Tricarico, l’alieno di Avanti un Altro

Avanti un altro è indubbiamente uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi anni. Nel corso delle svariate edizioni ha portato i personaggi del suo cast a diventare delle vere e proprie celebrità, come nel caso di Leonardo Tricarico, detto L’Alieno, ma che fine ha fatto l’uomo?

Avanti un altro in poco tempo ha conquistato i telespettatori riuscendo a coinvolgere il pubblico all’interno di un universo vero e proprio con i suoi personaggi, i suoi sketch e ovviamente il gioco a premi. Alcuni dei protagonisti delle varie stagioni sono diventati delle vere e proprie celebrità raggiungendo una popolarità nazionale. Tra questi L’Alieno.

L’Alieno di Avanti un altro

Leonardo Tricarico, nei panni de L’Alieno è stato sicuramente uno dei personaggi più apprezzati dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ricordato dal pubblico per il costume eccentrico, per i siparietti con il conduttore e per le sue parole diventate iconiche: “Noi siamo tra voi, noi siamo L’Alieno, voi chi siete, dove siete, dove veniate, dove stiate, dove andiate, che ore sono, ma che ore sono, quando si mangia, quando si mangia…Ma non si mangia mai, sono tanti i misteri dell’universo, voi fate le domande e io tengo le risposte, io sono Alieno, prego”.

L’Alieno sui social network

Dopo un periodo di grande popolarità e successo che ha portato Tricarico ad essere invitato in svariati eventi in giro per l’Italia, l’uomo sembra essere scomparso dai radar nazionali. Il suo personaggio è stato presente ad Avanti un altro fino al 2017 per poi, come spesso accade, essere sostituito da altre personalità funzionali a rinnovare lo show. Tricarico, dopo l’avventura su Canale 5, sembra essere scomparso anche dalle piattaforme social su cui è stato molto attivo per anni anche se adesso gli ultimi contenuti condivisi risalgono al 2017.

Vita privata

Riguardo alla sua vita privata si sa che Leonardo vive a Palo del Colle in provincia di Bari, è sposato e ha tre figli. Nonostante negli ultimi anni non si sappia molto di lui, i fan si augurano che stia bene e sono coscienti del fatto che non dimenticheranno mai il suo Alieno.