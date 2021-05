Uomini e Donne anticipazioni 20 maggio: Luca continua ad illudere Elisabetta, Maria sbotta

Anche oggi 20 maggio alle 14.45 ci sarà l’appuntamento imperdibile con un una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo le talpine de Il vicolo delle news si riprenderà da dove si era interrotto ieri e sarà all’insegna della sfilata. I telespettatori avranno modo di assistere a nuove esilaranti sorprese

Dove eravamo rimasti..

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne eravamo rimasti in sospeso con una serie di avvicendamenti che hanno sicuramente emozionato il pubblico. Gemma si è scontrata con una nuova ed ennesima “bolla di sapone”, ossia la decisione di Aldo di chiudere una volta per tutte la loro frequentazione. Come sanno bene i telespettatori del dating show subito dopo si è passati al confronto tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Quest’ultima ha voluto chiudere il capitolo per sempre, perchè non vuole soffrire ulteriormente, ma vuole darsi una nuova opportunità per incontrare davvero la sua anima gemella. Il cavaliere dal canto suo, non sembra convito e continua ad illudere la dama lombarda. Anche Maria alla fine sbotta!

Poi è stata la volta di Ida Platano e Gabriele. Dopo un tentennamento di lei agli inizi nei confronti del cavaliere, perchè quest’ultimo aveva avuto, a suo dire, un approccio poco carino parlandole subito di Riccardo, la dama ha deciso di conoscerlo. Ieri ha fatto sapere di aver trascorso piacevoli momenti nel corso del loro primo appuntamento e per questo motivo hanno deciso di continuare la conoscenza. Ma cosa ci riserverà oggi, 20 maggio, la puntata di Uomini e Donne?

Tutte in passerella per la sfilata

Secondo le anticipazioni riportate su Il vicolo delle news, oggi a Uomini e Donne ci sarà la sfilata femminile. Come sanno i fan del programma è un avvenimento settimanale imperdibile. Le dame dunque sfileranno in passerella, osservate e ammirate dal parterre maschile, per dare ad ognuna di loro, una valutazione.

Quale sarà il tema della sfilata di oggi? Stando alle anticipazioni, tutto si baserà su “Sogno di una notte di mezza estate”. Ovviamente tra le modelle improvvisate non mancherà di certo Gemma, la quale sarà come sempre punzecchiata da Tina Cipollari.

Scoppia il litigio tra Armando e Nicola

L’opinionista a quanto pare farà scatenare una dura lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli con quest’ultimo che prenderà le difese della dama di Torino. A sfilare, poi, saranno anche le altre dame del parterre come Ida Platano, Isabella Ricci, Elisabetta Simone e Angela per citare quelle più “famose”. La vincitrice, secondo quanto pubblicato da Il Vicolo delle News sarà proprio Gemma!

Quello che attendono i telespettatori fedeli di Uomini è Donne è sicuramente la scelta dell’ultimo tronista rimasto in gioco, il giovane Giacomo Czerny. Come sanno già i più attenti, il videomaker di 25 anni originario di Sarzana in provincia di La Spezia, ha deciso chi sarà tra Martina e Carolina, la ragazza da conoscere fuori. Vi possiamo anticipare, grazie a Il Vicolo delle news che la fortunata è Martina Grado. Non ci resta che attendere le prossime puntate per assaporare l’evento.