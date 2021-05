Natalia Titova, chi è il suo ex | Non solo Rosolino | Protagonista di Ballando con le Stelle

Natalia Titova è diventata nota in Italia grazie a Ballando con le stelle. Ai tempi della sua partecipazione allo show di Rai 1 era fidanzata con un noto protagonista del programma: conoscete l’ex della compagna di Massimiliano Rosolino?

Classe 1973, Natalia Titova è nata a Mosca ma è stata ben presto “adottata” dall’Italia. Ballerina e insegnante di danza latino americana, ha iniziato a ballare quando aveva solo tre anni. L’incontro con il collega Simone Di Pasquale l’ha portata in Italia: era il 1998 e da quel momento Natalia non ha più lasciato il Bel Paese.

La passione e il talento per il latino americano l’hanno portata a vincere grandi competizioni e, proprio nel periodo in cui ballava in coppia con Di Pasquale, è nato l’amore con quest’ultimo. Natalia e Simone, infatti, si sono innamorati danzando e la loro relazione non è mai stata un mistero. Legati dal 1998 al 2005, i due sono stati anche protagonisti di diverse edizioni di Ballando con le stelle ma, dopo un lungo periodo di grande amore, la storia è giunta al capolinea.

Chi è l’ex di Natalia Titova?

Così come Natalia Titova, anche il suo ex, Simone Di Pasquale, è uno dei professionisti più noti ed apprezzati nel mondo della danza latino americana.

Entrambi hanno conosciuto il successo tra il grande pubblico grazie a Ballando con le stelle, show della prima serata del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

I due ballerini sono stati maestri per un lungo periodo e, dopo ben nove anni di partecipazione, Natalia Titova ha deciso di dire addio al programma che le ha regalato il successo.

Proprio Ballando con le stelle, però, le ha permesso di incontrare colui che è diventato il padre dei suoi figli: nel 2006 è approdato negli studi come concorrente Massimiliano Rosolino e tra il nuotatore e la ballerina è scoccata la scintilla.

Ad oggi, la Titova e lo sportivo – ora impegnato come inviato de L’Isola dei famosi – sono genitori di due bambine, ma pare che non abbiano alcuna intenzione di convolare a nozze.

Natalia Titova e Simone Di Pasquale, com’è nato l’amore

Nonostante la storia tra Natalia Titova e il suo ex fidanzato Simone Di Pasquale sia ormai finita da anni, i due hanno mantenuto ottimi rapporti.

A parlarne è stato proprio lui che, ospite di Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me, ha ricordato il primo incontro con la collega.

“Ho incontrato Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, ho chiesto al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me – aveva spiegato Di Pasquale – . Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano”.

“Quando ho visto Natalia per la prima volta ho avuto un mancamento – aveva rivelato lui – . Non mi aspettavo di trovare questa ragazza bruna, con i capelli lunghi e uno stacco di coscia di due metri”.

“Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto – aveva infine confessato Di Pasquale – . Oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”.