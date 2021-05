Don Matteo, spoiler bomba: un grande ritorno e un inaspettato addio, cosa accadrà

La tredicesima stagione di Don Matteo sta per arrivare e sembra che per i telespettatori ci siano molte sorprese inaspettate. Ecco alcune novità.

Don Matteo è indubbiamente una delle fiction storiche della televisione italiana. In onda dal 2000 ancora oggi continua a conquistare milioni di telespettatori grazie ad affascinanti misteri, coinvolgenti relazioni e storie di quotidianità.

Don Matteo 13

Uno dei punti di forza indiscussi della serie è il protagonista, Don Matteo -interpretato da Terence Hill- che nonostante alla fine della dodicesima stagione sembrasse pronto ad abbandonare la serie in onda Rai 1, all’età di 82 ha deciso di rimettersi in sella alla sua bicicletta e risolvere i misteri che si verificano a Spoleto. Per la tredicesima stagione, Rai Fiction – che si occupa della produzione della serie- sembra aver in serbo moltissime sorprese. In particolare potrebbero tornare in scena alcuni personaggi molto amati. Scopriamo di chi si tratta.

Un grande ritorno

Tra i ritorni più attesi c’è indubbiamente quello di Flavio Insinna, conduttore attualmente impegnato con L’Eredità. L’attore romano è stato parte del cast della fiction per ben 5 stagioni, interpretando il Capitano Flavio Anceschi, un personaggio molto apprezzato dai telespettatori a casa, per poi essere sostituito dal Capitano Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ma adesso per Anceschi sembra essere arrivato il momento di tornare in scena, scopriremo in che modo gli autori lo inseriranno nella trama.

Una grave assenza

Le novità non finiscono qui, infatti al grande ritorno del Capitano Flavio Anceschi potrebbe corrispondere una grave assenza. In particolare, secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più Tv, il personaggio Insinna potrebbe non essere accompagnato dalla moglie Laura Respighi, sindaca di Gubbio, interpretata da Milena Miconi. Stando a quanto riferito da un addetto ai lavori la sindaca della città umbra potrebbe essere scomparsa in maniera tragica.