Ilary Blasi, perchè per un periodo ha indossato la parrucca

Ilary Blasi è una delle conduttrici di punta di Mediaset: il suo stile, allegro e scanzonato, piace al pubblico così come la sua passione per i look e le mode più estrose. Molti, infatti, ricorderanno il periodo in cui la moglie di Totti ha stupito tutti indossando particolari parrucche: ecco svelato il motivo di questa scelta.

Ironica, solare, non ama prendersi sul serio: Ilary Blasi è così nella vita reale e davanti al piccolo schermo. Ora al timone de L’Isola dei famosi, si trova a destreggiarsi tra naufraghi brontoloni e ospiti in studio assai avvelenati. Ma lei non si lascia travolgere dalla situazione, continua a condurre con il sorriso sulle labbra e senza mai farsi sopraffare da chi attraversa gli studi di Cologno Monzese.

Conduce con divertimento, eleganza e senza mai lasciare in secondo piano lo stile. La Blasi, infatti, è sempre impeccabile davanti al piccolo schermo: una cifra, questa, che l’ha sempre contraddistinta anche quando era al timone del Grande Fratello Vip. E come dimenticare l’edizione del reality show di Canale 5 durante la quale Ilary decise per settimane di stupire il pubblico con parrucche di ogni forma e colore? In tanti mormorarono per quella scelta e solo a Silvia Toffanin la conduttrice svelò il reale motivo che la spinse a scegliere acconciature posticce.

Ilary Blasi con la parrucca: svelato il motivo

Alla conduzione della terza edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi attirò fin da subito la curiosità del pubblico da casa per il nuovo taglio di capelli.

Un bob biondo del tutto inedito per la conduttrice che, però, nelle puntate successive lasciò tutti di stucco presentandosi con acconciature nuove e molto originali.

Prima un taglio cortissimo e nero, poi nuovamente capelli lunghi ed ondulati passando per bob corti e mossi fino alla chioma effetto bagnato.

Serata dopo serata, Ilary Blasi si presentò al pubblico da casa con una parrucca sempre diversa suscitando la curiosità e il chiacchiericcio di qualcuno.

“Perché Ilary indossa la parrucca?”, era la domanda che molti si facevano e alla quale la Blasi decise di rispondere solo durante un’intervista a Verissimo, nel salotto pomeridiano dell’amica Silvia Toffanin.

Ilary Blasi, la parrucca un omaggio alla nonna

Se a Teo Teocoli, durante la conduzione de Le Iene, Ilary Blasi confessò di indossare la parrucca perché aveva tagliato i capelli, solo in un secondo momento decise di raccontare tutta la verità.

“È un omaggio a mia nonna Marcella che ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile – svelò finalmente la conduttrice – . In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via”.

Svelato, dunque, il motivo misterioso per cui Ilary Blasi ha indossato per una intera edizione de L’Isola dei famosi le parrucche.

Così come lei, anche la cantante Arisa ha più volte manifestato il piacere di cambiare look periodicamente grazie all’utilizzo di acconciature posticce.