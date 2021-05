“Scappai da Eros Ramazzotti” | Michelle Hunziker clamoroso retroscena sul matrimonio

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati una coppia ammiratissima degli anni Novanta. La loro storia d’amore ha appassionato gli adolescenti di fine millennio, ancora di più, perchè la conduttrice svizzera, all’epoca, era una fan sfegatata del cantate romano. A distanza di anni, la bella Michelle ha svelato un retroscena inedito, che ha lasciato tutti senza parole.

L’incontro tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Come tutte le favole che si rispettino, l’incontro tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è avvenuto durante un concerto di lui. Provate ad immaginare cosa si provi, quando si va ad un concerto del proprio idolo e quest’ultimo diventerà l’uomo che vi attende all’altare. A Michelle è successo proprio questo.

La co-conduttrice di Striscia la Notizia è tornata a parlare del suo passato con Eros Ramazzotti nel corso della puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Era il 1996 e Milano si teneva il concerto di Eros Ramazzotti: fu un colpo di fulmine! I due poco dopo coronarono il sogno con il matrimonio e la nascita di Aurora.

Finirono su tutti i giornali perchè rappresentavano una bellissima famiglia, famosa, amata dal pubblico. Insomma, la favole che tutte le ragazze volevano vivere. Una favola che però come sappiamo purtroppo finì. Oggi i protagonisti hanno due vite separate e vivono nuove felicità, anche se Aurora li unisce per sempre.

Le paure di Michelle

Durante l’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Michelle Hunziker fa un viaggio a ritroso nel tempo e torna a parlare della sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Con l’occasione rivela retroscena inediti, che raccontano i suoi pensieri in quel momento e tutte le sue paure: ”Non pensavo proprio che sarebbe andata avanti. Mi dicevo ‘con tante ragazze che gli vanno dietro, proprio me dovrebbe guardare?”.

Queste parole fanno pensare che Michelle Hunziker, nonostante la sua bellezza, era lontana dall’essere una ragazza “sfrontata” e sicura di sé. Qualità che sicuramente hanno anche fatto innamorare Eros Ramazzotti. Oggi siamo abituati a vedere la Hunziker come una professionista impeccabile, una donna affascinante, determinata. All’epoca era una ragazza come tante sue coetanee, con tanti sogni da realizzare e una tenerissima timidezza, probabilmente dettata anche dall’inesperienza in questioni di cuore.

Lui andò a cercarla

Per questo motivo, la showgirl, proprio per non andare incontro ad una batosta, perchè temeva una delusione d’amore, decise di scappare letteralmente da Eros Ramazzotti, raggiungendo al volo un paesino nella provincia di Bologna. ”Cosi’ ho pensato bene di fuggire. Presa dal panico ho preso il treno, come sempre, e sono scappata convinta di essere per lui solo una delle tante groupies, che non potevo interessargli davvero”. Ha fatto sapere la bellissima svizzera.

Poi continua, aggiungendo altri dettagli esilaranti: ” Sono tornata a casa a Trebbo di Reno. Poi è stato molto divertente, perchè il papà di Aurora talmente era innamorato di me che è andato in tutti i bar del paese a cercarmi”.

Insomma, Eros Ramazzotti era stato ormai colpito al cuore e non esitò ad andare a cercare la sua “principessa”. Una bellissima storia, che la stessa Michelle ricorda con tanta emozione, facendo ben capire di quanto fosse innamorata del cantante. Con lui ha vissuto una bellissima storia d’amore durate sette anni.