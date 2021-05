Amici, com’era Giulia prima di diventare famosa | La trasformazione della ballerina

Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 2021. Giovanissima e talentuosissima, la ballerina è cambiata molto negli ultimi mesi. Da ragazza della porta accanto adesso è famosa in tutt’Italia. Ecco la sua trasformazione

La danza nel cuore fin da bambina

Classe 2002, romana e con una passione fortissima: la danza. Si tratta di Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. Giovane, solare e con una risata che non passa inosservata. La giovane ballerina è di origini italo-catalane visto che sua madre è spagnola, come si scopre dal suo account Instagram.

I genitori di Giulia sono orgogliosissimi di lei e hanno seguito con attenzione la propensione della figlia verso la danza, fin da quando era una bambina. Giulia infatti a soli 4 anni ha frequentato l’ Accademia Balletto di Roma sull’Aurelia.

La sua avventura ad Amici è iniziata nel 2020. Giulia è entrata nella scuola del talent, conquistando subito Veronica Peparini. La coreografa intuisce il suo talento e decide di seguirla in questo percorso importante. Puntata dopo puntata la ballerina si fa conoscere per il suo modo solare e spontaneo e non mancano i siparietti divertenti con i suoi compagni, in particolare con Sebastian, verso il quale all’inizio non nasconde una certa simpatia.

Il primo bacio dato a Sangiovanni

A conquistare il cuore di Giulia però come sanno bene i telespettatori è stato in fine il cantante Sangiovanni. Tra i due nasce del tenero, un feeling particolare che non tarda ad emergere davanti gli occhi di tutti. Sia lei che Sangiovanni non riescono a stare distanti l’uno dall’altra e un giorno finiscono per baciarsi. Per Giulia è il primo bacio della sua vita! Sangiovanni, che è entrato nella scuola da “fidanzato”, decide di chiudere la sua relazione con la ragazza “fuori” dagli studi televisivi, Margherita Mirelli, e si concentra solo sul suo rapporto con la ballerina.

A pochi giorni di distanza dall’ultima puntata di Amici, che ha portato sul podio della vittoria la ballerina Giulia Stabile, molti si chiedono com’era la giovane ragazza prima di diventare famosa. Non è difficile scoprirlo, basta visitare il suo account Instagram (con all’attivo già 1,3mil follower!) che si presenta zeppo di foto di Giulia che raccontano una sola cosa: l’amore per la danza.

La giovanissima Giulia Stabile

Gli scatti presenti sui social infatti raccontano quello che è realmente Giulia: una bellissima e giovane ragazza che adora ballare. Andando a ritroso nel tempo possiamo vedere scatti di una ancor più giovanissima Giulia, un’adolescente spensierata che insegue i suoi sogni. A volte è insieme ad altre sue amiche, altre (quasi sempre) è nella sala di danza.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, dolce dedica di Sangiovanni per Giulia Stabile: “Piccola donna”

Forse non tutti sanno che Giulia Stabile, nonostante la sua giovane età, è già una ballerina professionista. Nel 2014 ha preso parte al programma “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici. Dagli scatti pubblicati su Instagram è possibile comprendere che fa parte della Nough Megacrew, la celebre crew di ballerini realizzata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Sostanzialmente è una vera e propria professional Dance Crew italiana.

LEGGI ANCHE ———–>Giulia Stabile offesa pesantemente dopo Amici | La replica è da applausi

Il talento di Giulia Stabile ha stregato sia i professori di Amici che il pubblico a casa, tanto che alla fine è riuscita a vincere il programma.