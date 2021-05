Uomini e Donne, Isabella confessioni amare: “Non ho tutta la vita davanti”

Isabella Ricci è una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne e le sue ultime confessioni negli studi di Canale 5 hanno fatto molto riflettere.

Individuata da molti come l’antagonista di Gemma Galgani, Isabella Ricci è approdata negli studi di Uomini e Donne da qualche mese e ha conquistato, sin da subito, il cuore dei telespettatori e l’attenzione del parterre maschile. Elegante, raffinata, molto diretta nell’approccio con i suoi potenziali corteggiatori, Isabella è arrivata nel dating show di Canale 5 per pura casualità.

“Tutto è nato per scherzo, una richiesta che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me – ha raccontato lei a Maria De Filippi – . A ottobre per il mio compleanno avevo chiesto loro in regalo un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa”. Così, presentatasi al parterre maschile, Isabella è stata immediatamente corteggiata da alcuni uomini. Eppure, pare che ancora non sia riuscita a trovare colui il quale potrebbe fare al suo caso perché, come spiegato ai microfoni di Canale 5, alla sua età è bene scegliere accuratamente la persona con cui trascorrere del tempo.

Isabella Ricci a confronto con Gemma Galgani

Il dualismo tra Isabella e Gemma a Uomini e Donne è nato in seguito all’interesse di entrambe per il signor Aldo.

Quest’ultimo, arrivato per conoscere la Galgani e rifiutato dalla torinese, ha manifestato il suo interesse per la Ricci.

Gemma, però, ha fatto un passo indietro e ha deciso di conoscere ancora Aldo nonostante la frequentazione con la dama rivale.

Questo atteggiamento ha infastidito Isabella che, dunque, ha deciso di allontanarsi dal “pericoloso triangolo” concentrando la sua attenzione su Andrea, un altro cavaliere con cui sembra avere molto feeling.

Eppure, quest’ultimo, suscita in lei dei dubbi. “Andrea è una persona gradevolissima e molto dolce. Sono stata bene con lui e questa sera usciremo ancora insieme, ma ho intenzione di parlare con lui prima di decidere se portare avanti o meno la frequentazione perché ha ancora delle cose da risolvere – aveva ammesso la Ricci – . Andrea ha davanti a sé ancora 10-15 anni di lavoro mentre io tra pochi mesi andrò in pensione”.

Il pensiero “razionale” di Isabella

L’esternazione di Isabella Ricci, però, ha sollevato alcune perplessità e la prima a manifestare dei dubbi sul suo atteggiamento è stata proprio Gemma.

“Vorrei un compagno con cui condividere le cose se ci piacciono. Un uomo che lavora ancora non potrebbe farlo”, ha sottolineato Isabella mentre la dama torinese si affrettava a precisare: “Troppa razionalità. Io mi sono sempre innamorata e ho continuato a lavorare”.

Senza scomporsi e con assoluta eleganza, quindi, Isabella ha chiarito maggiormente il suo punto di vista senza dimenticare di lanciare una frecciata alla Galgani.

“Anch’io ho fatto lo stesso – ha detto – . Per amore, a 40 anni, ho lasciato Roma e gli amici e mi sono trasferita a Ravenna cambiando tutto. Siccome dagli errori s’impara e non ho tutta la vita davanti, valuto prima di buttarmi a capofitto in una storia”.