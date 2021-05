Rudy Zerbi è tornato single, l’addio alla sua storica compagna: perché è finita

Il noto insegnante della scuola di Amici nella vita privata sta vivendo un momento molto delicato: Rudy Zerbi è single, questa la rivelazione che ha fatto a Maurizio Costanzo. Quali sono i motivi della rottura?

Qualche anno fa, seduto nella poltrona degli ospiti del Maurizio Costanzo Show, Rudy Zerbi, conosciuto soprattutto per il ruolo di docente nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha avuto modo di raccontare il suo rapporto con il padre, Davide Mengacci.

Il rapporto tra padre e figlio, infatti, non è stato molto semplice: Rudy Zerbi e Davide Mengacci si sono ritrovati il 3 marzo del 2001, quando ormai Rudy aveva già “due padri”, ovvero Roberto, il signore che lo ha riconosciuto e Giorgio, il secondo marito della madre.

Il maestro di Amici spiega come sua madre, dopo aver scoperto di avere una malattia, decide di confessare tutta la verità a suo figlio e lo ha fatto durante la notte di Natale: “Rudy ti devo dire una cosa. Vedi quel televisore? Quello è il tuo vero papà”.

Quando Zerbi ha scoperto di essere il figlio di Mengacci, ha deciso di essere schietto e diretto nel corso del loro primo incontro: “Ciao Davide, io sono Rudy, il figlio della Luciana, la mamma” queste le parole di Zerby verso Davide.

Il professore di Amici, però, è tornato nello studio di Maurizio Costanzo Show il mese scorso, e ha rivelato una nuova notizia sulla sua vita privata.

Rudy Zerbi è single: addio a Maria Soledad Temporini

Il maestro di Amici, Rudy Zerbi ospite il mese scorso da Maurizio Costanzo Show, prende la palla al balzo e parla della sua vita sentimentale, decidendo di dare l’annuncio pubblico: è single. La sua relazione con Maria Soledad Temporini, con la quale ha avuto un figlio, è giunta al capolinea.

Zerbi è già padre di altri tre figli, Tommaso e Luca, con una donna di nome Simona, un terzo, Edoardo, è nato dalla sua relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi e poi c’è il piccolo della famiglia, Leo, arrivato dal suo amore con Maria Soledad Temporini.

Della sua storia d’amore con la donna, Zerbi ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo e tutelare discretamente la vita privata della Soledad ma questa volta non può fare a meno di annunciare la fine della loro relazione in modo pubblico.

Perché Rudy Zerbi e la compagna si sono lasciati?

La bellissima ex compagna di Rudy Zerbi, Maria Soledad Temporini, è un architetto che ha sempre vissuto lontano dai riflettori ed è per questo che la loro storia d’amore è stata vissuta sempre in modo discreto. Solo una volta, Zerbi, in una lontana intervista ha raccontato della difficile gravidanza che la donna ha avuto con il loro figlio Leonardo.

“Al settimo mese di gravidanza Maria ha avuto un distacco totale della placenta” raccontò Zerbi, ripercorrendo gli attimi drammatici della corsa in ospedale e la sua compagna e il bambino che hanno rischiato la vita. Tutto bene quel che finisce bene ma, adesso, il loro amore è arrivato all’addio. Perché?

Alla domanda fatta dal conduttore sui motivi della fine della loro storia, il coach di Amici si è limitato a rispondere: “E’ così” lasciando intuire che, probabilmente, tra loro sia finito il sentimento d’amore.