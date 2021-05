Massimiliano Allegri, arriva la svolta: cosa ne sarà di Ambra Angiolini?

Da mesi, ormai, sono una delle coppie più chiacchierate del panorama dello spettacolo e tutti si chiedono: “Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini stanno insieme o si sono lasciati?” ma adesso arriva la svolta per l’allenatore. Di cosa si tratta?

Lo scorso anno, quello del 2020, a quanto pare non è stato facile per la coppia formata da Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Durante il primo lockdown, quello del marzo 2020, c’era stato l’ultimo avvistamento della coppia che camminava insieme, mano nella mano, per le strade della città. Da quel momento in poi, dei due insieme si sono perse le tracce anche sui social.

Questo silenzio ha alimentato molto le illazioni dei rumors che hanno ipotizzato la fine dell’amore tra l’allenatore e l’ex conduttrice di Non è la Rai. Massimiliano e Ambra, per mesi e mesi, hanno preferito tacere sulle voci di corridoio che li davano in crisi fino a quando, la Angiolini, ospite da Mara Venier e reduce dalla conduzione del concertone del Primo Maggio, ha risposto chiaramente a questa curiosità, dicendo: “Io e Massimiliano non ci siamo lasciati”.

Dopo questo chiarimento che non lascerebbe più spazio al pettegolezzo, nella vita di Allegri arriva una grande novità che porta una svolta. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Massimiliano Allegri: ecco la svolta nella sua vita

L’ex allenatore della Juventus sembra decisamente pronto a cambiare vita, dando una svolta alla sua situazione attuale. Questa scelta metterà a rischio la sua condizione sentimentale con Ambra Angiolini?

Intanto, stando ai rumors, sembra proprio che per Massimiliano Allegri si sia presentata una situazione lavorativa molto ghiotta e l’ex allenatore ha ricevuto una proposta quasi irrifiutabile. Infatti Massimiliano Allegri, dopo la sua esperienza con la Juventus, si è preso un lungo periodo sabbatico, di riflessione e relax, nonostante abbia continuato a ricevere tantissime proposte di lavoro.

Adesso, però, sembra essere giunta una proposta di lavoro davvero molto allettante: secondo quanto riportato dal Times, il nome di Allegri potrebbe essere già in lista per la panchina del Leeds United, dato che l’attuale allenatore Marcelo Bielsa.

Se davvero venisse confermata questa notizia, Massimiliano Allegri per lavoro dovrebbe, così, trasferirsi all’estero e a questo punto molti si chiedono: come andranno le cose con Ambra?

Riflettori puntati su Ambra e Allegri

Qualche tempo fa, sembra che un amico della coppia, abbia deciso di rivelare di una crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, a causa di una sua scelta lavorativa. Questa persona vicina ai due, che è rimasta anonima, ha dichiarato che le cose tra l’allenatore e l’attrice stavano cambiando e mettendosi male.

Il motivo? “Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre. Ora lui sta ascoltando anche le offerte di club stranieri” aveva dichiarato questo testimone.

Ambra Angiolini, dal canto suo, proprio di recente a Domenica In ha smentito in modo netto ogni voce su possibili crisi di coppia. Intanto, però, l’ipotesi di un lavoro oltre l’Italia per Massimiliano Allegri si sta concretizzando e tutti i riflettori sono puntati sul futuro della coppia.