Amici, dolce dedica di Sangiovanni per Giulia Stabile: “Piccola donna”

La ballerina Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici. Molti sono contenti per lei perché ha meritato a pieno la coppa della vittoria. Su Instagram sta ricevendo tantissimi complimenti e una dedica in particolare non è passata inosservata. Ecco chi è stato a fargliela.

Dolce dedica per Giulia

In finale sono arrivati Giulia, Alessandro e per la categoria del canto Aka7even, Daddy e Sangiovanni. Si sono sfidati fino all’ultima coreografia e brano musicale, ma sono giunti alla finalissima i fidanzatini Giulia e Sangiovanni. La maggior parte degli italiani credeva che avrebbe vinto lui, però contro ogni aspettativa è stata lei a portare a casa il montepremi. Ancora oggi non crede che le sia capitato questo, ma allo stesso tempo non fa altro che ringraziare attraverso la realizzazione di alcuni video sui social. L’ultima foto pubblicata sul profilo personale di Instagram è stata commentata anche dal fidanzato Sangiovanni.

“Insieme fino alla fine”

Sangiovanni e Giulia si sono conosciuti grazie a talent show di Maria De Filippi. Sono una delle coppie che si sono formate nel corso del tempo. A differenza di Aka7even e Martina, non si sono mai lasciati anche se hanno avuto dei momenti di tensione. Il pubblico adora la loro relazione perché è pura e genuina. Vivono l’amore come quello delle favole, ragion per cui tutti sono contenti per questa unione. Una volta terminato il programma, si scambiano teneri messaggi anche sui social. Quello di Sangiovanni all’ultimo post (racchiude tre foto e una li ritrae abbracciati), per esempio, ha ottenuto tantissimi like e risposte. Questo è un chiaro segno che i follower non smetteranno mai di seguirli. Purtroppo Giulia deve fare i conti anche con la cattiveria di molte persone. Tra i commenti lasciati a un post, una donna l’ha difesa a spada tratta.

“Ma sta ragazza da dire una parola? Ride e basta?”

Un’utente social ha commentato un post di Giulia facendo delle domande inopportune. Tra le risposte c’è quella di Alessandra: “Signora…È anche normale che con la pressione di un programma, magari in imbarazzo per la situazione una ragazza di 18 anni si possa sentire troppo piccola in un mondo così grande e le viene da ridere per il nervoso, le emozioni e tutto. Ma è una ballerina e l’ha dimostrato…Ha 18 anni fatela crescere e maturare tranquilla!”. La diretta interessata ha ringraziato con testuali parole: “La gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona, per fortuna questa esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza”. Inoltre ha invitato queste persone che non fanno altro che criticare il prossimo a vivere al meglio la propria vita senza insultare gratuitamente gli altri. Infine ha invitato a ridere più spesso perché si vivono sensazioni bellissime”.

