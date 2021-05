Giulia Stabile offesa pesantemente dopo Amici | La replica è da applausi

Nonostante l’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi sia giunta al termine, i protagonisti del talent continuano ad essere oggetto di attenzione da parte degli utenti social, come accade a Giulia Stabile, la vincitrice del programma.

Soltanto qualche giorno fa Giulia Stabile, ballerina, si trovava a sollevare al cielo la coppa di Amici di Maria De Filippi: per la prima volta una ragazza rappresentante del settore danza ha trionfato nel talent più seguito del piccolo schermo.

In questi mesi la giovane e timida ragazza è cresciuta sia a livello artistico che personale, grazie alla guida dell’insegnante Veronica Peparini, che l’ha scelta fin dalle prime esibizioni all’interno della scuola.

Giulia Stabile, la ballerina vittima di bullismo alle medie

Giulia, che si definisce logorroica e smemorata, ha parlato spesso del suo passato sotto l’occhio attento delle telecamere e ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando ancora andava alle medie. “Me ne dicevano di tutti i colori. È capitato anche che tornavo in classe e trovavo le mie cose distrutte”, ha confessato la ballerina.

La ragazza, che nel talent ha trovato anche l’amore, cominciando una relazione con il cantante Sangiovanni, ha scoperto ben presto che nella vita è necessario affrontare anche i giudizi negativi e che bisogna imparare a lasciarsi scivolare le critiche addosso.

Un insegnamento che le è tornato utile una volta uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi: Giulia è infatti stata protagonista di un episodio social che sta facendo molto discutere. Su Instagram, dove la Stabile è seguitissima, c’è chi ha accusato la ballerina di non saper far altro che ridere. Il commento critico non è passato inosservato e c’è chi ha deciso di difendere la ragazza: una fan di Giulia ha invitato l’utente autore del commento a riflettere bene prima di rendere pubbliche certe affermazioni rivolte ad “una ragazza di 18 anni, che si può sentire ancora troppo piccola in un mondo così grande”.

Giulia criticata su Instagram risponde per le rime: “Buona vita”

Dopo qualche minuto è arrivata anche la risposta della diretta interessata, che ci ha tenuto a mostrare a tutti la critica ricevuta pubblicandola sulle storie di Instagram e accompagnando la foto con queste parole: “So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona”.

Una risposta che mostra tutta la maturità acquisita all’interno del percorso scolastico nel quale Giulia ha affrontato le sue paure e insicurezze. “Per fortuna questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza ed ora queste persone non riusciranno più a farmi del male”, ha aggiunto la ballerina invitando l’autore del commento e chi la pensa allo stesso modo a non sprecare in questo modo il tempo e a concentrarsi sulla loro “vita piuttosto che sprecare minuti a insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno”. Giulia ha concluso lanciando un messaggio positivo, rivolto a tutti coloro che la amano e la seguono: “Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo”.