Veronica Peparini: il primo incontro con Andreas | Quello che non sai

Formano una delle coppie più belle di Amici e tra le più seguite del pubblico social: sono la coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller. La loro storia d’amore fa sognare i fan ma non tutti sanno come è avvenuto il primo incontro e soprattutto chi ha fatto il primo passo?

Andreas Muller e Veronica Peparini

Nato il 2 giugno 1996 a Singen in Germania, Andreas Muller da piccolino si trasferisce con la famiglia a Fabriano dove cresce e inizia ad appassionarsi per la danza. In realtà questa sua predisposizione si nota fin dalla tenera età, intraprendendo gli studi in questo settore, all’età di 11 anni.

Veronica Peparini nasce a Roma il 25 Febbraio del 1971. Sorella del coreografo e autore di fama internazionale Giuliano Peparini, come lui, Veronica eredita la passione per la danza dai loro genitori. Con grande sacrificio quest’ultimi, li iscrivono entrambi alla scuola di Danza di Renato Greco in Piazza della Repubblica a Roma, sottraendoli di fatto alla strada. La loro carriera prende forma con il tempo, successo dopo successo, e oggi come sappiamo, Veronica è una delle insegnati di ballo di Amici di Maria De Filippi.

Il destino dell’amore aveva già scritto che queste due persone, un giorno, si sarebbero incontrati e innamorati? Ma come è successo?

Due cuori che si uniscono sulla strada della danza

Intanto, anche Andreas Muller perfeziona sempre di più il suo talento prendendo parte anche a importanti produzioni che gli consentono di calcare alcuni dei palcoscenici più iconici del Bel paese. I due alla fine si incontrano proprio nel programma di Canale 5, dando vita ad una bellissima storia d’amore.

All’inizio i ballerini non rilasciano dichiarazioni ufficiali, cercando di proteggere la loro relazione dall’attenzione del gossip, ma successivamente la coppia conferma la loro storia d’amore, appassionando così da quel momento milioni di telespettatori, sul loro bellissimo e fiabesco idillio.

Il primo bacio

Oggi infatti Veronica Peparini e Andreas Muller condividono spesso numerosi video e foto sui loro profili Instagram mostrando il grande affiatamento che li unisce. A distanza di tempo, si sono scoperti alcuni retroscena sul loro primo incontro, svelando chi ha fatto in realtà il primo passo.

Molti follower di Veronica Peparini e Andreas Muller, sono curiosi di scoprire chi ha iniziato a corteggiare chi e senza tanti giri di parole alcuni di essi lo hanno chiesto ai diretti interessati: “Chi ha fatto il primo passo?” è stata la domanda diretta di un fan. Andreas è stato il primo a rispondere: “Io!”

Veronica dal canto suo ha subito confermato, ma poi ripensandoci ha preferito puntualizzare: “In realtà tutti e due” risponde, mentre Andreas si dimostra concorde. I follower curiosissimi hanno poi voluto sapere altre cose come e per esempio quando è stato il momento in cui entrambi hanno capito di essere innamorati.

La Peperini risponde: “L’abbiamo capito piano piano“, spiegando che all’inizio c’era una parte di lei che pensava al lavoro e al suo ruolo, cose che la frenavano tanto. “Chi ha dato il primo bacio?” chiedono infine i fan e Andreas non perde tempo: “Lei!”. Anche se poi la coreografa risponde all’unisono con “Tutti e due”, prima che una risata li travolga entrambi.