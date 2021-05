Grazia Letizia, vedova della leggenda Lucio Battisti: dopo il dramma distruttivo ecco cosa fa

Grazia Letizia Veronese è una paroliera e compositrice nonché vedova di Lucio Battisti. Dopo molti anni di controversie, cosa fa oggi la donna? Scopriamolo.

Grazia Letizia Veronese è nata a Limbiate, in provincia di Monza il 21 luglio del 1943. Veronese ha iniziato la propria carriera nel mondo della musica come segretaria di Miki Del Prete, noto produttore discografico, per poi dedicarsi alla scrittura e alla composizione di brani.

La relazione tra Veronese e Battisti

Grazia Letizia e Lucio Battisti si conobbero durante il Festival di Sanremo del 1968, dove il cantautore era presente in veste di autore del brano La farfalla impazzita. Tra i due scattò subito la scintilla e l’anno dopo si fidanzarono per poi sposarsi nel settembre del 1976.

La separazione tra Battisti e Mogol

Indubbiamente quella di Grazia Letizia è una figura controversa, soprattutto riguardo ai sospetti mossi nei suoi confronti da parte del pubblico e non solo a proposito di un suo coinvolgimento nella separazione tra Lucio Battisti e Mogol. Proprio quest’ultimo, in passato, a una domanda relativa a questo argomento su Veronese rispose: “Delle persone io dico bene, oppure taccio. […] In questo caso taccio”. Per questo motivo la donna è stata spesso paragonata alla figura di Yoko Ono, accusata di essere la causa dello scioglimento dei Beatles.

LEGGI ANCHE—>Albano in festa a Cellino senza Loredana Lecciso | Mogol : “Non ricordo come si chiama” | Video

L’attività di Grazia Letizia Veronese

Dopo la morte di Lucio Battisti, avvenuta una mattina del 1998, la donna ha dedicato e continua farlo, tutta la vita a preservare l’immagine e l’opera del marito. Veronese in molte occasioni ha mostrato un atteggiamento restrittivo anche nei confronti di coloro che avrebbero voluto celebrare la figura del cantautore di Poggio Bustone. Per questo motivo si è spesso trovato ad affrontare controversie legali con collaboratori e colleghi di Battisti. Le notizie più recenti di Grazia Letizia Veronese riguardano una controversia evolutasi nel gennaio 2021 in condanna al risarcimento dei danni nei confronti di una vicina di casa. Il motivo di questa diatriba legale sarebbe legato a due finestre nel vano scala comune di un’abitazione.