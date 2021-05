Andrea Damante: stravolge il suo look ma sembra un’altra persona

Cosa ha combinato Andrea Damante? L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi affermato deejay, ha cambiato look e ha lasciato i suoi fan di stucco.

Non è la prima volta che Andrea Damante decide di cambiare look, ma in questa occasione la decisione dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata veramente drastica. I fan del “Dama” – così come viene soprannominato il deejay veronese – sono rimasti di stucco davanti alla pubblicazione di un selfie in cui il giovane si è mostrato con i capelli biondo paglierino.

Ai cambi di look di Damante, infatti, i suoi sostenitori sono sempre stati abituati: Andrea ha sfoggiato le treccine, i capelli con le meches bionde e qualche taglio più corto. Nessuno, però, si sarebbe mai aspettato un colpo di testa simile. In tanti, infatti, hanno trovato nell’ex volto di Uomini e Donne, un hairlook molto simile a quello che ha caratterizzato uno dei finalisti dell’ultima edizione di Amici: Aka7even. Il biondo paglierino di entrambi, infatti, è proprio lo stesso!

Andrea Damante, ecco il cambio look

Lo scatto che ha suscitato scalpore tra i fan di Andrea Damante risale a qualche giorno fa, quando il deejay si è mostrato in un selfie condiviso in una Instagram story.

Lui, con gli occhiali neri e lo smartphone in mano all’interno di un ascensore. Fin qui, nulla di strano se non fosse che i capelli biondi dell’ex tronista hanno sconvolto i fan.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Damante scegliesse un biondo paglierino per inaugurare la stagione estiva e, secondo qualcuno, questo cambio look potrebbe derivare da un errore.

Il giallo scelto per la chioma, infatti, non è affatto glamour e, com’è noto, Andrea è un ragazzo sempre molto attento allo stile e alle tendenze.

Leggi anche–>Andrea Damante ritrova il sorriso dopo Giulia De Lellis: le foto con Elisa

Leggi anche–>Andrea Damante risentimento per Giulia De Lellis: “Non mi fa stare benissimo…”

Andrea Damante, nuova vita dopo Giulia De Lellis

In attesa di capire se il drastico cambio look di Andrea Damante sia stata una scelta volontaria o un errore accidentale, stanno facendo molto discutere alcune sue dichiarazioni in merito alla nuova vita sentimentale.

Per anni legato a Giulia De Lellis, i due sono stati al centro del gossip per un clamoroso ritorno di fiamma avvenuto nel corso del primo lockdown.

Lei ha lasciato Andrea Iannone ed è tornata tra le braccia del suo storico ex, salvo poi annunciare la definitiva separazione e farsi vedere insieme al nuovo fidanzato, Carlo Beretta, ex amico di Damante.

Eppure, nonostante tutto, Giulia e Andrea sono riusciti a rimanere in buoni rapporti e lui si è mostrato vicino all’attrice Elisa Visari.

Quella che sembrava una storia estiva, poi, si è trasformata in qualcosa di davvero importante e, ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, Damante non ha esitato a dirsi pronto per sposare la compagna.

“Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato – ha confessato il deejay – . La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio, ma c’è tempo!”.