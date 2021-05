Carlo Conti: periodicamente lascia la moglie | Svelato il motivo

Carlo Conti, uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano è costretto a lasciare spesso la sua bellissima Firenze e così la sua amatissima moglie Francesca Vaccaro. Ecco perchè

L’amore incontrato a Domenica In

Nata nel 1972, Francesca Vaccaro è la bellissima moglie di Carlo Conti conosciuta dietro le quinte di Domenica In. Francesca infatti di mestiere fa la stilista e la costumista televisiva: una passione che porta avanti fin da quando era bambina e che, non solo è riuscita a trasformare nella sua professione, ma le ha dato la possibilità di incontrare il suo grande amore, suo marito e il padre di suo figlio.

Nel 2012 infatti Carlo Conti e Francesca Vaccaro sono convolati a nozze, precisamente sulle colline fiorentine e con un testimone speciale, il carissimo amico e bravissimo attore e regista Leonardo Pieraccioni. Nonostante gli 11 anni di differenza tra i due, la coppia è affiatatissima e dal 2014 sono genitori del loro primogenito Matteo.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro: amore a prima vista

Carlo Conti ha creato la sua bellissima famiglia con la donna che gli ha conquistato il cuore. Fiorentino doc, il presentatore di Rai 1, ha realizzato il suo nido d’amore nella sua bellissima Firenze. Tuttavia spesso lascia la moglie per lavoro, per andare a vivere a Roma, in una casa situata nei pressi degli studi televisivi.

Un amore a prima vista. E’ così che Carlo Conti ha sempre definito il suo incontro con Francesca. Con lei, il presentatore toscano, come lui stesso ha confessato, è riuscito a togliersi i panni di Don Giovanni e a formare una relazione stabile e solida. Purtroppo il lavoro a volte divide, ma Conti ha deciso di cambiare.

LEGGI ANCHE ———–>“Mi ha salvato dalla morte”, il drammatico racconto di Carlo Conti

La casa di Firenze, bellissimo attico

Carlo, Francesca e il loro figlio Matteo vivono in un’attico meraviglioso nel centro di Firenze. La loro casa in realtà si trova proprio all’ultimo piano della Torre dei Ramaglianti a pochi passi da Palazzo Vecchio, in pieno centro città. E’ un attico molto lussuoso, che Carlo Conti ha comprato nel 2010 per 904 mila euro! Per chi non è proprio della zona, basta sapere che la Torre dei Ramaglianti appartiene al quartiere fiorentino Oltrarno e si appoggia sul retro a un’altra torre, quella dei Belfredelli. Insomma, un quartiere a dir poco fiabesco.

LEGGI ANCHE ———–>Carlo Conti, dietro il matrimonio con Francesca c’è lo zampino di Antonella Clerici: il retroscena

Eppure Carlo Conti è spesso lontano da casa a causa del suo lavoro. Roma, è la sua seconda città ma recentemente, in occasione del suo sessantesimo compleanno, festeggiato proprio nel capoluogo toscano, Conti ha fatto sapere che ha voluto cambiare un pò i ritmi, evitando il più possibile di fare il pendolare:

“Ho una moglie e un figlio che adoro, ho trasformato l’hobby più gratificante che avevo nel mio lavoro. Per questo posso dire che lavoro sempre e non lavoro mai. E sotto questo aspetto ora mi godo ciò che ho costruito. Ho tolto il piede dall’acceleratore quando ho deciso di rinunciare al programma pre-serale che significava un impegno quotidiano davvero notevole. Una scelta di vita che comunque non significa tirare i remi in barca. Sento che ho sempre tanto da dare alla televisione”. Ha puntualizzato il celebre volto di Rai 1.