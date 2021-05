Cristiano Malgioglio e i “figli nascosti” | Nessuno lo sa ecco chi sono

Si chiamano Omara, William e Riccardo e sono i tre “figli nascosti” di Cristiano Malgioglio. Nessuno, in realtà, li conosce davvero ma è lo stesso cantautore a raccontare di loro.

Gli italiani amano tantissimo Cristiano Malgioglio, uno dei più noti cantautori e parolieri italiani. La simpatia e l’esuberanza di Malgioglio sono uno dei suoi tratti distintivi che si aggiungono al suo innato talento. Sono state prodotte da Malgioglio canzoni di grande successo, vale a dire Ancora ancora ancora e L’importante è finire, grandi successi cantanti dalla tigre di Cremona, Mina.

Cristiano, però, nel corso della sua carriera ha sancito legami indissolubili con altri grandi artisti, come ad esempio Gino Paoli e Fabrizio De André. Proprio per il suo estro e la sua comica schiettezza, Malgioglio viene spesso invitato nei talk show televisivi, soprattutto in veste di opinionista.

Tra le sue ultime esperienze televisive, c’è stata anche la partecipazione come concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, il reality che lo ha fatto amare ancora di più dagli italiani.

Cristiano Malgioglio ha dei figli nascosti?

Se il nome di Malgioglio è una garanzia di successo per ogni programma che lo ospita, anche il racconto della sua vita privata riscuote sempre grande successo. In particolare, qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata al settimanale Novella2000, Cristiano Malgioglio ha deciso di svelare un retroscena molto particolare della sua vita privata, ovvero quello della paternità.

Infatti pochi sanno che il paroliere italiano ha ben tre figli che si chiamano Omara, William e Riccardo, così come lui stesso, con tanta dolcezza e serietà, ha voluto raccontare. I figli di Cristiano Malgioglio vivono attualmente a Cuba e sono ragazzi che il cantautore ha deciso di aiutare, cercando di provvedere a loro in ogni necessità, seppur in un rapporto a distanza.

Nonostante tutto Cristiano Malgioglio ha ammesso di andarli a trovare ogni volta che ne ha l’occasione: “Sono molto legato ad Omara. Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Non li ho adottati ma li considero figli miei” ha svelato il paroliere.

Una paternità che Malgioglio ha voluto affrontare anni fa ed una scelta che ha fatto in silenzio, senza porre la notizia alla luce dei riflettori o pubblicizzandola.

Il fidanzato nutrizionista di Cristiano Malgioglio

Dopo aver parlato della paternità, l’interesse passa alla vita sentimentale di Malgioglio: chi è il suo attuale compagno? A rispondere alla domanda è lo stesso cantautore che racconta del suo 38 enne fidanzato turco, un nutrizionista di professione che, insieme al fratello, gestisce una palestra ad Istanbul.

Un amore nato come un colpo di fulmine e Cristiano Malgioglio ha confessato, in una vecchia intervista, di essere follemente innamorato del suo fidanzato: “E’ bello come il sole, adoro tutto di lui” e di essere stato colpito, in particolare, dai suoi denti perché: “sono bianchi come spicchi d’aglio, diciamo mandorle, va”.

Intanto, però, oltre alle parole di Cristiano Malgioglio, non ci sono fotografie della coppia insieme che, a quanto pare, mantiene il massimo riserbo sulla propria relazione.