Uomini e Donne: vi ricordate di Barbara De Santi? | Sedotta e abbandonata

Barbara De Santi è stata una delle grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Da tempo assente dal dating show di Canale 5, però, la ex dama ha raccontato di essere stata sedotta e abbandonata proprio da un cavaliere del parterre maschile.

Era il 2013 quando Barbara De Santi faceva il suo ingresso a Uomini e Donne over diventando, ben presto, uno dei personaggi più in vista. Maestra affascinante, fece breccia nel cuore di molti uomini del parterre maschile, ma nessuna delle storie iniziate davanti alle telecamere di Canale 5 hanno avuto un felice epilogo. Barbara, intanto, si è distinta non solo per le peripezie sentimentali ma anche per il carattere, schietto e fumantino.

Assente per qualche anno da Uomini e Donne a causa della relazione durata tre anni con Davide Maggio, la De Santi ha fatto il suo ritorno in studio nel 2018 diventando l’acerrima rivale di Gemma Galgani. E, proprio con quest’ultima, Barbara ha anche condiviso un uomo: Maurizio Guerci, ex corteggiatore della signora torinese ed ex compagno della ex dama del trono over. Quest’ultimo, infatti, dopo aver avuto una brevissima conoscenza con Gemma, ha sedotto e abbandonato anche Barbara.

Barbara De Santi e la relazione con Maurizio Guerci

Solo qualche mese fa, il nome di Barbara De Santi tornava ad aleggiare tra i fan di Uomini e Donne a causa della sua relazione con Maurizio Guerci.

L’uomo, che per alcune settimane è stato protagonista nel dating show di Maria De Filippi, aveva inizialmente manifestato un certo interesse nei confronti di Gemma.

Pochi, però, credevano che il Guerci avesse intenzioni serie con la Galgani e, dopo alcune settimane, la frequentazione tra i due si è conclusa con un nulla di fatto.

Così, in modo del tutto inaspettato, Maurizio è comparso nelle Instagram story di Barbara De Santi, acerrima nemica della dama torinese di Uomini e Donne.

Quella che sembrava essere un’amicizia, in realtà, si è trasformata ben presto in una vera e propria relazione sentimentale.

L’epilogo, tuttavia, non è stato dei più felici e la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha rivelato di essere stata sedotta e abbandonata da Maurizio.

Barbara De Santi “tradita” dall’ex di Uomini e Donne

Tutto è accaduto qualche mese fa, nel periodo di Pasqua, quando Barbara De Santi ha raccontato in una intervista per Il Giorno di aver scoperto il tradimento di Maurizio.

“Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra – aveva tuonato la ex di Uomini e Donne – […]ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”.

I due avevano litigato qualche giorno prima le festività pasquali ma Barbara, mettendo da parte l’orgoglio, aveva provato a ricontattare Maurizio per trascorrere dei giorni con lui.

Non riuscendo a ricevere risposta, si è messa in macchina e ha raggiunto la sua abitazione. Lì la clamorosa scoperta: Guerci era in compagnia di un’altra donna.

“Io mi fidavo di lui e credevo davvero nella nostra storia, tanto che, contro i miei principi, gli ho offerto un’altra chance. Gli ho detto che se avesse passato la Pasqua con me lo avrei perdonato… – ha concluso la De Santi – . Ha detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua”.