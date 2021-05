Enzo Iacchetti , il figlio Martino e l’orrenda malattia: come sta oggi

Abituati a ridere per le battute del conduttore Enzo Iacchetti, in realtà pochi sanno che il figlio Martino ha combattuto una orrenda malattia, durante l’adolescenza. Oggi come sta Iacchetti junior?

Enzo Iacchetti ha alle spalle una carriera di tutto rispetto: è un attore ed un comico d’eccellenza e il pubblico lo ricorda soprattutto nelle vesti di conduttore al bancone di Striscia la Notizia. In quell’occasione, in coppia con Ezio Gregio, il duo comico ha regalato tante risate ai telespettatori, riscuotendo grande successo.

Il tg satirico di canale 5 è stato l’apice del successo ma in realtà sono tantissime le esperienze di Enzo Iacchetti nei vari settori artistici: autore di canzoni di successo, come per esempio “canzoni bonsai”, attore di molte pellicole ed anche doppiatore per interpretare la canzone ufficiale per il 147 esimo carnevale di Viareggio, il brano era di Paolo Jannacci, figlio di Enzo.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, di Enzo Iacchetti ricordiamo in particolar modo la sua relazione con la velina bionda, Maddalena Corvaglia, una storia che generò un po’ di chiacchiericcio soprattutto per la evidente differenza d’età dei due.

Iacchetti si è poi sposato con Roberta, la donna con la quale ha avuto suo figlio Martino, nato nel 1986 e protagonista di una dolorosa vicenda che tanto ha fatto soffrire il conduttore, di cosa si tratta?

Enzo Iacchetti parla della malattia

Dietro la ventata di spensieratezza e sorrisi che Enzo Iacchetti ha regalato, ogni giorno, agli italiani con la conduzione di Striscia la Notizia, c’è una parte molto dolorosa della sua vita privata che, per un certo periodo, si è trasformata in un vero dramma familiare.

A parlarne è stato lo stesso conduttore nel salotto di Silvia Toffanin che, in riferimento alla sua comicità, ha preferito evidenziare come sia diventato, invece, più malinconico e triste soprattutto dopo il dramma vissuto da suo figlio Martino.

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, infatti, Enzo Iacchetti ha spiegato come Martino, tra i 16 e i 22 anni, sia stato travolto da una brutta e grave malattia che gli impediva perfino di andare a bere una birra con gli amici, oppure fare il bagno. Momenti terribili che hanno segnato per sempre l’adolescenza di suo figlio e la spensieratezza dello stesso conduttore.

Come sta oggi il figlio di Iacchetti?

Per uscire dalla terribile situazione che aveva travolto Enzo Iacchetti e la sua famiglia, è stata necessaria la determinazione e anche la notorietà.

Lo stesso conduttore ha spiegato alla Toffanin come suo figlio Martino non ha mai perso la fiducia di fronte alla malattia rara che lo ha colpito e non si è mai abbattuto neanche di fronte ai momenti più difficile. Insieme a questo elemento di forza si è aggiunta la notorietà di Enzo Iacchetti che ha permesso alla sua famiglia di consultare i migliori specialisti del campo e cercare di trovare una soluzione al problema di Martino.

Oggi tutto sembra essersi risolto, il figlio di Enzo Iacchetti sta bene mentre al conduttore è rimasto il ricordo di un triste momento della sua vita e la malinconia.