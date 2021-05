Arisa: ci avete fatto caso che indossa la parrucca? | Il triste motivo

I mille cambi look di Arisa nascondo un segreto ben preciso: la cantante, reduce dalla meravigliosa esperienza ad Amici di Maria De Filippi come maestra di canto, nasconde un motivo triste dietro ai suoi continui “esperimenti” con i capelli.

Abbiamo conosciuto Arisa sul palco del Teatro Ariston nel 2009, quando vinse la categoria “Nuove Proposte” con il brano “Sincerità”. Ai tempi sfoggiava un taglio corto arricchito da una frangetta folta e reso molto particolare dai suoi occhialoni neri. Per anni il look della cantante, originaria di Genova, è sempre stato lo stesso, almeno fino a quando non ha iniziato a sperimentare una serie di tagli di capelli molto particolari.

Dai capelli corti in stile androgino a quelli rasati e biondo platino, passando per caschetti ondulati, frangette foltissime e capelli lunghi oltre le spalle. Ma come ha fatto Arisa a cambiare hairstyle in così poco tempo e così tante volte? A rivelare il segreto è stata la stessa cantante che, mettendosi a nudo sui social, ha raccontato a tutti i suoi fan di fare uso di parrucche, così come Naomi Campbell e le donne afroamericane. Dietro questa scelta, però, c’è un problema di fondo…

Arisa indossa la parrucca: ecco perché

Solo qualche anno fa, Arisa decideva di presentarsi al popolo di Instagram con i capelli cortissimi, suscitando, così, una serie di reazioni diverse da parte dei fan.

C’era chi sosteneva che i capelli rasati le stessero benissimo e chi, invece, non esitava ad offenderla e a denigrare la scelta di accorciare la sua chioma.

Fu la stessa Arisa, però, a voler fare una precisazione: “Non mi faccio crescere i capelli perché quando li ho lunghi me li strappo”.

Questo disturbo, ossessivo compulsivo, ha un nome ben preciso: tricotillomania, problema che porta coloro di cui ne soffrono a strapparsi i capelli nei periodi di forte stress o nervoso.

Ecco svelato, dunque, perché la professoressa di canto di Amici scelse di rasare a zero la chioma e, nel corso degli anni, cambiare continuamente look ricorrendo all’uso di parrucche sempre diverse.

Arisa e i messaggi body positive

La decisione di Arisa di mostrarsi senza parrucca in alcune foto Instagram, però, dipende anche dalla sua volontà di mandare dei messaggi body positive a tutti i suoi fan e, in particolar modo, alle donne.

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo”, aveva iniziato a raccontare la cantante sui social mostrandosi al naturale, senza parrucca.

“[…]Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua – aveva continuato a scrivere lei – . Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fica sui social, fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare”.