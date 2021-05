Secondo l’indiscrezione lanciata da Super Guida Tv, Antonio Ricci sarebbe pronto per un cambio di guardia nella conduzione del tg satirico: pronti a dare l’addio a Ficarra e Picone in favore di una nuova coppia di conduttori?

Ficarra e Picone sono i due comici siciliani che da ben venticinque anni fanno coppia fissa. La loro ironia ha avuto un grande successo al punto che, Antonio Ricci li ha voluti sul bancone di Striscia la Notizia per la conduzione del tg satirico di canale 5.

Da anni, ormai, il duo comico si passa il testimone con altre coppie di conduttori del programma, in particolare con il duo di successo formato da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

I due siciliani si sono sempre detti felici per a riconferma a Striscia la Notizia, dove di norma inaugurano sempre la stazione primaverile. Le cose, però, per questa stagione 2021 cambieranno e Ficarra e Picone danno l’addio ufficiale al programma: chi prenderà ora il loro posto?

Striscia la notizia: quale sarà la nuova coppia di conduttori?

L’ideatore e fondatore del tg satirico più noto d’Italia, Antonio Ricci, sta lavorando di gran lena per trovare due degni sostituti a Ficarra e Picone che, quest’anno, non saranno dietro al bancone di Striscia la Notizia.

L’occasione di accrescere la visibilità che il programma di canale 5 fornisce a tutti gli artisti alla conduzione è tanta, considerando che Striscia la Notizia va in onda tutti i giorni, subito dopo il telegiornale della sera. Inoltre il pubblico fidelizzato al tg satirico è molto ampio e ha portato la trasmissione di Antonio Ricci sempre a un grande successo.

Chi raccoglierà il testimone di Ficarra e Picone? Stando a quanto riportato da Super Guida Tv, la prossima coppia potrebbe essere formata dalla bellissima e bravissima spagnola Vanessa Incontrada insieme al comico napoletano Alessandro Siani.

Sembra proprio che Antonio Ricci stia corteggiando in modo serrato i due artisti per portarli al timone del suo programma. Accetteranno la Incontrada e Siani questa allettante proposta? Per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali.

Perché Ficarra e Picone hanno detto addio ad Antonio Ricci

“Adesso è ufficiale e possiamo dirvelo” con questo incipit la coppia di comici siciliani spiega al pubblico il motivo per cui, dopo anni, non saranno dietro al bancone di Striscia la Notizia.

Nessuna rottura con Antonio Ricci ma solo nuovi progetti lavorativi all’orizzonte che non coincidono con l’impegno di Striscia la Notizia. Quindi, dopo ben quindici anni, Ficarra e Picone dicono addio ad Antonio Ricci.

Di quale progetto si parla? Il duo comico prossimamente andrà in onda su Netflix con una nuovissima serie televisiva, formata da sei episodi al titolo ‘Incastrati’, così come informa l’Ansa. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e sarà trasmessa in ben 190 Paesi.

LEGGI ANCHE : Striscia la notizia, addio Ficarra e Picone: Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio

LEGGI ANCHE : Striscia la Notizia, quanto guadagnano le veline? Le cifre

La serie parlerà di un evento criminoso, mettendo in luce aspetti della malavita, ma grazie alla presenza di Ficarra e Picone, il tutto avrà un tocco di ironia e comicità. Quindi svelato il motivo per cui lasciano Striscia la Notizia, i due comici tornano a ripassare il copione.