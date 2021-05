Uomini e Donne, cicogna in arrivo: l’ex tronista mostra il pancione

E’ stata una delle troniste di Uomini e Donne, nel 2015: Silvia Raffaele è rimasta nel cuore dei telespettatori e in questi giorni si mostra con il pancione attraverso i social.

L’infanzia e un dolore nel cuore

Nata a Catanzaro nel 1990, Silvia Raffaele durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha raccontato di aver avuto un’infanzia non troppo serena, un pò difficile, a causa dei problemi economici della sua famiglia e che le hanno imposto di crescere in fretta.

Per questo motivo Silvia ha iniziato a lavorare giovanissima per non pesare sul bilancio familiare, ma la sua priorità sono stati sempre i suoi cari più stretti ai quali è molto legata. Ha intrapreso l’avventura del dating show di Maria De Filippi con il sogno di trovare l’anima gemella, ma l’esperienza televisiva è stata oscurata dalla malattia del padre, venuto successivamente a mancare, lasciando la giovane con un forte dolore.

L’avventura di Silvia Raffaele a Uomini e Donne

Si è presentata al pubblico di Canale Cinque nell’autunno del 2015 nei panni di tronista. Bellissima e con una forte sensibilità, Silvia all’epoca lavorava per un’azienda telefonica. Si è definita una donna testarda, orgogliosa e passionale, sicura delle sue idee ma pronta a chiedere scusa se sbaglia. All’epoca aveva nel suo passato un solo innamoramento.

Davanti alle telecamere è stata colpita in particolare da due corteggiatori: Rafael e Fabio. Quando Rafael ha deciso di abbandonare la trasmissione, Silvia lo ha raggiunto a Lanciano, la città in cui abita. Ma questo non è bastato a far arrivare il sereno tra di loro e Silvia ha deciso quindi di abbandonare il trono. Dopo qualche mese la tronista è tornata a Uomini e Donne e in occasione della scelta di Amedeo ha raccontato di aver trovato l’amore e la felicità con con un nuovo fidanzato, l’attuale compagno ossia il calciatore Andrea La Mantia.

Il pancione, il sogno che si realizza

Con Andrea, Silvia Raffaele è riuscita a realizzare il sogno di creare una famiglia tutta sua. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, inoltre la bella calabrese è riuscita ad affermarsi come Web Influencer, riuscendo a rendere reale un altro suo grande desiderio. Oggi il suo account Instagram ha all’attivo 713mila follower ed è in costante crescita.

Su Instagram Silvia, ama condividere scatti che immortalano la sua bellezza e i suoi outfit. Giusto negli ultimi giorni l’ ex tronista si è mostrata con il pancione, essendo in attesa del suo primo figlio. Una serie di foto tenerissime e che in brevissimo tempo hanno ricevuto una miriade di like.