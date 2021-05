Una Vita, colpo di scena finale: un ritorno inaspettato

Il 4 maggio 2021 è andata in onda in Spagna l’ultima puntata di Una Vita che, come promesso dalla produzione, ha riservato non poche sorprese ai telespettatori.

Una Vita è una delle soap opera di maggiore successo degli ultimi anni. In onda dal 2015, dopo quasi 6 anni dalla prima puntata, è stata annunciata la chiusura della serie. Il finale in Spagna è andato in onda il 4 maggio, per quanto riguarda l’Italia i telespettatori potranno godersi ancora per un po’ le avventure dei protagonisti di Acacias 38.

Genoveva si sacrifica

Stando alle anticipazioni spagnole, il finale di Una Vita sembra aver riservato al pubblico molti colpi di scena. Innanzitutto, come previsto, l’ultima puntata ha segnato il ritorno di Cayetana. Ma c’è anche un altro grande ritorno, totalmente inaspettato. Si tratta di Aurelio Quesada, marito di Genoveva creduto morto. L’uomo rientra in scena assetato di vendetta tanto da voler sparare a Gabriela, figlia di Salmeron. Quest’ultima nel tentativo di salvare la giovane ragazza si sposta e la protegge dal colpo di pistola.

La morte di Genoveva

Il proiettile colpisce Genoveva che ancora cosciente esprime il suo ultimo desiderio: parlare con Felipe. Nonostante la donna sia sul punto di morte e in lacrime l’Alvarez Hermoso non riesce a perdonarla e resta quasi indifferente alla terribile scena che ha davanti ai suoi occhi. Stando alle indiscrezioni sembra che il colpo di pistola abbia solo accelerato la morte di Genoveva già prevista a causa del veleno che ormai da tempo le sta dando Gabriela.

Il ritorno di Cayetana

Ma proprio durante questo momento tragico e di sofferenza arriva un gran colpo di scena. Infatti si scopre che le azioni di Gabriela sono guidate da qualcuno che si muove nell’ombra. Si tratta di Cayetana Sotelo Ruz, proprio la dark lady che si credeva morta nell’incendio, torna con un gran desiderio di vendetta. Le anticipazioni dell’ultimo episodio spagnolo rivelano che il personaggio di Cayetana non appare in scena ma il suo ruolo in tutta la vicenda si scopre grazie ai dialoghi dei protagonisti coinvolti.