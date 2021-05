Avanti un altro, la proposta di Bonolis alla Tatangelo: “Tu e Laurenti…”

Da quasi un mese Luca Laurenti e Paolo Bonolis regalano sorrisi ai telespettatori anche la domenica sera con Avanti un altro. Nella puntata di ieri, domenica 2 maggio, tra gli ospiti c’era la bellissima Anna Tatangelo. Si è divertita con il simpatico duo, ma a un certo punto non ha nascosto il suo imbarazzo. Ecco cosa è successo.

La proposta di Paolo Bonolis

Anna Tatangelo è comparsa nel piccolo schermo anche sabato nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin. Ha parlato della sua vita, lasciando intendere di avere qualcuno nel suo cuore: “Dico che la vita va avanti ed è giusto che sia così. Non smentisco, non confermo, però la vita va avanti”. Per il momento si sta dedicando sia al lavoro che al figlio Andrea, anche se i più ottimisti sperano di vederla presto accanto a un altro uomo. Ha un curriculum degno di tutto rispetto e il merito è sicuramente della sua strepitosa voce. Nello studio di Avanti un altro ha rubato la scena a tutti i presenti cantando dei brani che hanno fatto la storia nella musica italiana. Ha avuto modo di farlo mentre poneva alcune domande a una delle partecipanti. Dato che anche Luca Laurenti è apprezzato per il suo talento canoro, Bonolis è intervenuto facendo una proposta.

“Vi potreste chiamare La bella e la bestia”

In poche parole la Tatangelo ha cantato coinvolgendo l’intero studio. Anche Laurenti ha canticchiato senza rubarle la scena e ciò non è sfuggito ha Bonolis. Per questo motivo a un certo punto ha esordito in questo modo: “Tu e Laurenti al Festival di Sanremo! Perché non fate un brano? Vi potreste chiamare La bella e la bestia”. Subito dopo alla concorrente Bonolis ha chiesto in che anno si è svolto e da chi è stato condotto il Festival di Sanremo a cui l’ex di Gigi D’Alessio ha partecipato proponendo il brano intitolato Ragazza di periferia. La concorrente non era sicura della risposta, quindi la battuta è subito arrivata: “Pensava che un cretino così non potesse condurre Sanremo?”. Dopo qualche minuto la Tatangelo è andata via e il conduttore ha colto l’occasione facendole una domanda sulle canzoni romantiche proposte: “Ma non è che per caso mi volevi dire qualcosa? Le donne sono criptiche”. Alla fine tutti hanno riso, inclusa la diretta interessata. Ciò dimostra che la risata non manca mai.

Leggi anche -> Anna Tatangelo ha un nuovo amore? Le parole della cantante

Una battuta non gradita

In una delle precedenti puntate, tra i concorrenti si è presentato Lucio Presta, il quale ha detto di amare la danza il canto e per hobby si comporta come se fosse un omosessuale. Né Bonolis né Laurenti hanno ripreso l’uomo, quindi su web non sono mancate le polemiche. I telespettatori ricorderanno senza dubbio anche la battuta che Luca ha fatto sul naso di Stefania Orlando. A prescindere da tutto ad Avanti un altro è uno dei programmi più seguiti di canale 5.

Leggi anche -> Avanti un altro nella bufera: Bonolis e Laurenti travolti dalle critiche, cosa è successo