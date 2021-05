Il Paradiso delle Signore, anticipazioni venerdì 21 maggio: Rocco e Maria andranno via?

L’ultimo appuntamento settimanale con Il Paradiso delle Signore nella puntata di oggi venerdì 21 maggio, regalerà ulteriori colpi di scena anche perché sembrerebbe che Marta Guarnieri non abbia preso ancora una decisione definita sul suo futuro. Infatti, basti pensare che la ragazza, dopo aver parlato con zia Adelaide e papà Umberto, decida di parlare nuovamente con quest’ultimo. Dopo la proposta lavorativa di Alan Sterling, infatti, la ragazza ha mantenuto inizialmente il segreto con suo marito Vittorio Conti ma proprio con suo padre si rende conto dell’ irrecuperabilità del rapporto con quest’ultimo. Scopriamo tutto quello che accadrà nell’appuntamento odierno.

Il segreto svelato

I fan de Il Paradiso delle Signore nella puntata odierna assisteranno ad una Marta Guarnieri ancor più confusa. Quest’ultima è convinta che le cose con suo marito Vittorio Conti non possono funzionare anche perché la sua voglia di partire per gli Stati Uniti e collaborare con Alan Sterling sia davvero molto elevata. Quando Vittorio, però, scoprirà il suo segreto, invoglierà la ragazza a prendere una decisione quanto prima e soprattutto ad assumersi le responsabilità. Purtroppo, se negli ultimi giorni le cose sembravano prendere una piega diversa, i fan sembrerebbero ricredersi in quanto la situazione è meno rosea del previsto.

Questo matrimonio s’ha da fare

Nel nuovo appuntamento odierno con Il Paradiso delle Signore, non ci sarà solo spazio per Vittorio Conti e Marta Guarnieri. Infatti, negli ultimi giorni, si è parlato tanto anche di Rocco e Maria. L’anello di fidanzamento, un amore travolgente e le nozze non così lontane, sembravano presagire per loro un futuro davvero speciale. Purtroppo, però, accadrà un qualcosa di inaspettato che porterà la povera Puglisi a cadere nello sconforto più totale. Suo padre, infatti, quando scoprirà delle nozze che ci saranno con l’Amato, ammetterà alla sua giovane figlia che dopo il matrimonio la vorrebbe in Sicilia a pianta stabile.

Questa decisione, però, sembrerebbe destabilizzare non poco la ragazza che non gradirebbe tanto questa ipotesi. C’è da dire, infatti, che proprio negli ultimi giorni Rocco è stato contattato da un direttore sportivo di una squadra importante di ciclismo che dovrà prendere parte al prossimo Giro d’Italia. Come si risolverà tale situazione? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore e la tenacia di Ludovica

Chi la dura la vince. Questo potrebbe essere il motto di una delle protagoniste de Il Paradiso delle Signore. Stiamo parlando di Ludovica Brancia. Quest’ultima, attraverso anche la mediazione del legale avvocato Finzi, riuscirà a liberare il suo fidanzato Marcello dal carcere di Milano.

Per tale ragione, però, Fiorenza scoprirà tutto e farà di tutto per vendicarsi della ragazza. Come se non bastasse, nell’ultimo appuntamento settimanale con la soap di Rai 1, Gloria riceverà una telefonata che in realtà era destinata a Stefania e verrà fuori un altarino del tutto inaspettato.