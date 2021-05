Beautiful, anticipazioni venerdì 21 maggio: Sally teme la pietà dei suoi cari

La nuova puntata odierna di Beautiful regalerà tanti colpi di scena ai telespettatori. Ancora una volta, al centro dell’attenzione, ci sarà la stilista Sally Spectra. Proprio quest’ultima, a gran sorpresa, si ritroverà a fare diversi pensieri sulla vicinanza delle persone a lei care. Non sa che decisione prendere dopo la proposta inaspettata da parte di Wyatt Spencer. Per tale ragione ne parlerà con la sua cara amica Katie Logan. Proprio quest’ultima, però, ha già raccontato tutto nei dettagli al fratello di Liam e anche a Ridge e a Steffy Forrester. Scopriamo tutto quello che avverrà nella puntata di oggi.

Sally e Wyatt

La puntata di oggi venerdì 21 maggio di Beautiful regalerà nuove ed allettanti avventure dei principali protagonisti della soap americana. Katie Logan, dopo aver raccontato tutta la verità sulle condizioni di salute della sua cara amica Sally Spectra Ridge, Steffy Forrester e a Wyatt Spencer, si è resa anche promotrice di ascoltare lo sfogo proprio della stilista. Quest’ultima non sa davvero come comportarsi con il fratello di Liam e se accettare la proposta di ritornare a vivere insieme come una vera propria coppia. A questo punto, non resta da capire se i consigli elargiti da Katie frutteranno l’effetto sperato. La Logan infatti ha consigliato di viversi tranquillamente questo periodo cercando di lasciarsi alle spalle tutto il momento difficile.

La forza dell’amicizia

Sally Spectra, la stilista più temuta da Thomas Forrester in Beautiful, è sicuramente una delle protagoniste assolute delle ultime puntate della soap americana. Quest’ultima, però, si trova ad avere tante attenzioni da parte delle persone più care nonostante non sappia che la sua amica Katie Logan abbia rivelato tutta la verità sulle sue condizioni di salute.

Sally sperava che ciò non venisse detto a nessuno in quanto non voleva sortire nei suoi amici e nei suoi affetti più cari un sentimento di pietà nei suoi riguardi. Katie Logan sta facendo di tutto per portare avanti il segreto in quanto se la cara stilista venisse a sapere della promessa non mantenuta, potrebbe reagire male in un momento ancor più complesso per lei. I fan attendono con ansia la sua decisione finale circa la proposta fatta dal caro Wyatt Spencer.

Beautiful, Flo comprende la situazione

I fan di Beautiful attendono quindi di sapere che cosa deciderà Sally Spectra sul suo futuro non propriamente roseo. La donna, infatti, nonostante la promozione inaspettata ottenuta presso la Forrester Creations, si ritrova anche di punto in bianco ad avere delle attenzioni del tutto inaspettata dal suo ex Wyatt Spencer.

I fan ricorderanno senza dubbio che Sally era stata tradita da quest’ultimo con il suo primo grande amore ovvero Flo Fulton. Proprio quest’ultima, però, non porrà alcun veto e accetterà con grande comprensione la decisione del fratello di Liam. Nei prossimi appuntamenti ci saranno dei colpi di scena inaspettati.