Flirt del Principe William con una cantante famosa. Lei è bellissima

La famiglia reale è spesso al centro dell’attenzione per alcune dinamiche tra i membri. Stavolta i riflettori sono puntati sul principe William per aver avuto un flirt con una cantante di fama internazionale. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

William e il flirt con una cantante

Il Principe William nel mese di aprile è stato costretto a stare in quarantena per aver contratto il Covid. In questi giorni ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid al Museo della Scienza di Londra. Ha pubblicato la foto sui social ringraziando tutti gli operatori del Sistema sanitario nazionale britannico per il lavoro che stanno svolgendo: “Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”. Oltre allo scatto, si sta parlando del principe in merito a un vecchio flirt avuto tanti anni fa, prima della conoscenza di Kate Middleton. Si tratta di una cantante famosissima e bellissima. E’ stata riproposta un’intervista sul web.

“Un uomo molto impegnato”

William d’Inghilterra avrebbe avuto una relazione con la cantante Britney Spears. Questa notizia è emersa durante un’intervista che la donna ha rilasciato nel 2002, ma di recente è stata riportata sul portale web popslut. Avrebbe semplicemente detto che non avevano modo di incontrarsi perché lui è stato definito “un ragazzo molto impegnato”. In effetti essendo un esponente della famiglia di Buckingham palace, William non è mai venuto meno ai suoi impegni. Secondo i giornali inglesi sembra che Kate sia sempre stata gelosa del rapporto che c’era tra il marito e la cantante. Il gossip inoltre ha riferito che Spears avrebbe invitato i coniugi ad assistere i suoi show a Londra, però non avrebbero mai accettato l’invito. Non contenta del rifiuto, Britney avrebbe inviato un pezzo della sua linea di intimo a Kate, ma non è riuscita ad avvicinarsi a lei nemmeno stavolta. In effetti si dice che Kate non sia intenzionata a gettare le basi di un rapporto d’amicizia.

Polemiche sui testi musicali

Dopo William, Britney Spears ha anche parlato dei suoi sentimenti per il collega Justin Timberlake. Prima di fidanzarsi, si scambiavano dei messaggi che andavano ben oltre la semplice amicizia. Sono stati legati sentimentalmente dal 1998 fino al 2002. Il cantante ha fatto sempre intendere che la rottura fosse dipesa da un crollo nervoso di lei, dandole in questo modo l’etichetta della cattiva della situazione. Si dice che abbia usato la storia come pretesto per il video musicale Cry Me a River, dando le colpe a lei. Dopo quattro anni ha rincarato la dose con un altro brano, What Goes Around…Comes Around, proprio quando lei era in procinto di divorziare dal marito. Fatto sta che i fan di Britney hanno preteso le scuse per queste scelte musicali.

