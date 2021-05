Maria De Filippi, quanto costa il bracciale che ha al polso: cifra capogiro

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. Con i suoi programmi riesce a intrattenere sempre il pubblico che la segue fin dai suoi primi esordi. Alcuni non hanno potuto fare a meno di notare un bracciale che ha indossato in una puntata di C’è Posta per Te.

Maria De Filippi, quanto costa il bracciale?

Sabato 15 maggio è andato in onda l’ultima puntata del serale di Amici. In finale sono arrivati due ballerini (Giulia e Alessandro) e tre cantanti (Daddy, Sangiovanni, e Aka7even). Si sono sfidati fino all’ultimo ballo e canto i due fidanzatini, ma alla fine ha portato a casa il montepremi Giulia. Durante la serata sono stati invitati Pio e Amedeo e la vincitrice dell’edizione 2020 Gaia Gozzi. Nonostante le varie critiche, la puntata è stata un vero successo con tantissimi ascolti. La padrona di casa offre al pubblico programmi avvincenti: Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island. Riesce sempre a tenere incollati davanti alla televisione gli italiani, i quali di lei apprezzano anche l’eleganza e la cura della sua immagine. I più attenti in passato hanno notato un dettaglio (sul polso) che ha fatto molto parlare per via del prezzo.

Cifra da capogiro

I fan di Maria De Filippi sanno bene che lei si mostra davanti alle telecamere con un look impeccabile: elegante e sobrio, ma allo stesso tempo trendy e moderno. Ama i capi firmati delle case di moda Saint Laurent e Dior. Ai piedi indossa spesso tacchi a spillo di Gianvito Rossi e opta per dei bracciali in oro e diamanti di Cartier. Molti sono a conoscenza soprattutto della sua passione per i gioielli. In una delle ultime puntate dell’edizione 2020 di C’è posta per te, per esempio, aveva un bracciale Cartier. Nello scatto proposto si vede il bracciale in oro e diamanti con un pendente in pietra preziosa a goccia. E’ il bracciale Love Bracelet e appartiene alla Maison francese. Realizzato in oro giallo 18 carati e diamanti, il prezzo si aggira intorno ai 15 mila euro. La particolarità di questi accessori della linea Love è l’essere venduti con un cacciavite in oro. Serve per chiudere i bracciali. Infatti non c’è chiusura, dato che si devono solo avvitare.

Leggi anche -> Pillole gossip: Tina con la parrucca, Claudio e Sabina si lasciano, la rivelazione di Maria De Filippi su Costanzo

Outfit della prima puntata del Serale

Per la prima puntata di Amici 20, Maria De Filippi ha fatto ricorso a un bellissimo completo firmato Saint Laurent. La giacca costava 3.290 euro, la canotta 1.490 mentre i pantaloni 890. In una delle puntate successive, invece, ha puntato su un vestito corto con la scollatura vertiginosa. A prescindere dal prezzo tutti sono concordi nel dire che non ne sbaglia mai una. Del resto ha un fisico snello e longilineo tale da poter avere la possibilità di indossare qualsiasi cosa.

Leggi anche -> Amici, Maria De Filippi su tutte le furie contro i tre allievi: “Tornatevene a casa”