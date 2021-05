Uomini e Donne, chi è e che lavoro fa la dama Isabella

La stagione di Uomini e Donne volge al termine e tra le dame del parterre del trono Over spicca la figura di Isabella Ricci, la nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi.

Isabella Ricci è appena arrivata ma ha già conquistato le attenzioni del pubblico affezionato di Uomini e Donne: si appresta quindi a diventare uno dei personaggi di spicco del trono over.

Nei suoi confronti si è sviluppata una vera e propria ammirazione da parte degli opinionisti, nonostante Gianni Sperti abbia più volte parlato di una mancata stima nei confronti delle donne del parterre.

Isabella è arrivata da poco, ma già si candida a rubare la scena a Gemma Galgani, la dama veterana del trono over. La dama, romana e con la passione per gli animali, ha iniziato ad uscire con qualche pretendente: in particolare le sue attenzioni si sono concentrate su Aldo e Biagio, ma per il momento nessun cavaliere pare abbia trovato la chiave per conquistare il suo cuore.

Isabella a Uomini e Donne: la dama in cerca dell’amore

Così la Dama continua la ricerca dell’amore che per altri protagonisti di Uomini e Donne è già arrivato: dopo la scelta di Samantha e Alessio e dopo quella di Massimiliano e Vanessa, anche Giacomo ha fatto la sua scelta sotto una cascata di petali rossi che suggellano il momento più importante del programma che fa incontrare corteggiatori e corteggiati. Conosciamo meglio Isabella, le sue origini e le sue passioni.

Isabella Ricci è nata nel 1959 a Roma e si è laureata in Filosofia all’Università La Sapienza specializzandosi in Archivistica e Bibliotecaria. Ha passato molta parte della sua vita a dedicarsi alla sua passione per gli animali. La dama del parterre del trono over di Uomini e Donne vive a Ravenna ed è la proprietaria della “Pet Village”, un’azienda in forte crescita che si occupa della vendita di prodotti per la cura degli amici a quattro zampe per privati e per rifornire i negozi specializzati. Non solo: Isabella è stata responsabile per il settore allevatori della “Hill’s Pen Nutrition” e allevatrice di boxer riconosciuta dall’Anci.

Il rimpianto di non essere diventata mamma: le parole della protagonista del Trono over

A Uomini e Donne la dama ha conquistato tutti con il suo fascino e la sua eleganza, confermandosi come la principale rivale di Gemma Galgani, come fu per Barbara De Santi, che non frequenta più il dating show. Isabella è arrivata a Uomini e Donne quasi per gioco, iscritta ai casting grazie all’aiuto di alcuni colleghi. “Tutto è nato per scherzo, una richiesta che ho fatto ai ragazzi che lavorano con me. A ottobre per il mio compleanno avevo chiesto loro in regalo un uomo con cui uscire, così una mia dipendente ha deciso di iscrivermi al programma a mia insaputa“, ha raccontato.

La dama si definisce una donna schietta e sincera: ha raccontato ai cavalieri giunti per corteggiarla di essere stata sposata in passato e di aver sempre desiderato diventare mamma. “Non ho potuto averne. Probabilmente se ne avessi avuti sarei più contenta, perché ho una mancanza di affetti veri. Quegli affetti caldi, vicini”, ha detto a proposito dei figli mancati.