Elodie pubblica una foto in costume, arriva il commento di Marracash

Elodie e Marracash al centro di Instagram: ecco cosa succede sui profili social dei due cantanti.

31 anni compiuti da pochissimo (il 3 maggio), Elodie ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2021 grazie al medley composto dai propri singoli con campionature di Beyoncé e Mahmood. Uno spettacolo che ha lasciato a bocca aperta tutti i telespettatori, rivelando tutta l’energie e le potenzialità di una cantante non solo talentuosa per la sua voce, ma anche perfetta per dominare il palcoscenico al pari delle sue colleghe di fama internazionale come Jennifer Lopez o Shakira.

La scintilla con Margarita

Sicuramente la pensa così anche il fidanzato Marracash, che non perde occasione per sostenere la sua compagna e starle accanto in tutti i suoi progetti. I due stanno insieme da ormai due anni e sembrano affiatatissimi. La scintilla è scattata con il brano Margarita, singolo prodotto da Takagi & Ketra e certificato disco di platino per le oltre 50mila copie vendute. Per l’occasione Elodie e Marracash hanno postato la loro prima foto da coppia sui canali social, annunciando al mondo la nascita della loro love story. Il 22 agosto, poi, Margarita è entrata in top 10 su Spotify raggiungendo così durante tutta l’estate la top 10 di ogni classifica esistente in Italia

Marracash ed Elodie durante il lockdown

A proposito della sua storia con Marracash, Elodie ha dichiarato che quando si sono conosciuti a cena per iniziare la collaborazione artistica, è rimasta subito colpita dai modi gentili del rapper. Da quel momento non si sono più separati, e i due cantanti da semplici colleghi sono diventati una delle coppie più seguite del web. Come tanti in questo periodo, anche loro due si sono ritrovati ad affrontare le sfide del lockdown da Covid-19. Le difficoltà non sono mancate, anzi la stessa Elodie ha ammesso che ci le discussioni e i battibecchi ci sono stati, anche perché né lei né Marracash hanno due caratteri facili. Nonostante questo, sono riusciti a trovare il loro equilibrio e a restare uniti.

Il commento di Marracash alla foto di Elodie

Anzi, la coppia sembra più innamorata che mai. In un recente scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, Elodie ha sfoggiato un costume rosso e ha scritto “finalmente a casa”. Subito è arrivata la risposta del fidanzato, che ha commentato “belbroncio”, probabilmente un nomignolo tenero affibbiatole per la forma delle labbra.

La coppia su Instagram

Insomma, la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Lo testimoniano anche le foto pubblicate da Elodie sui social network in occasione del suo 31esimo compleanno: una serie di tre immagini in cui compare insieme a Marracash. Il primo è quello più serio e che mostra in due in posa perfetta, nel secondo c’è la smorfia della cantante un secondo prima dello scatto e il terzo ritrae i due che scherzano mentre cercano di fare la foto. Insomma, un quadretto perfetto che dimostra come tra Elodie e Marracash l’amore non manchi. Anzi, ogni occasione è buona per prendersi in giro e scherzare insieme.