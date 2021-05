Il Paradiso delle Signore, brutte notizie per i fan: “Chiude”

Brutte notizie per i fan della serie ‘Il Paradiso delle Signore che ha riscosso molto successo in questa stagione: tutti gli appassionati si stanno preparando per la chiusura. Un addio definitivo o momentaneo?

Il Paradiso delle Signore è una soap che, dal 2018 ad oggi, sta riscuotendo un ottimo successo nel pubblico, con l’appuntamento quotidiano in onda su Rai 1, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. La soap è un salto nel passato, poiché è ambientata negli anni Sessanta, dimostrando come la maggior parte dei programmi che ricreano quei periodi, hanno sempre registrato un buon riscontro.

Oggi è alla sua quarta edizione, avendo al seguito sempre un ottimo share e tramutandosi in una vera e propria soap – opera ma a quanto pare Il Paradiso delle Signore sta per chiudere i battenti, una notizia che affligge il suo pubblico che si tormenta, chiedendosi: “Sarà una chiusura definitiva o una semplice pausa?”. Vediamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore chiude

Fin dalla prima puntata della soap, andata in onda nel settembre 2018, Il Paradiso delle Signore è subito piaciuto molto al pubblico, con le sue trame intricate e i suoi colpi di scena.

La fiction è nata sulla scia di uno dei più grandi romanzi francesi, dello scrittore Emile Zola e fin da subito ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. Gli ultimi episodi di questa quarta stagione, si stanno infittendo di particolari e situazioni inaspettate: Marcello, dopo aver dato il suo addio a Roberta, ha trovato un nuovo amore tra le braccia di Ludovica mentre Armando continua a coltivare il legame segreto con Agnese, ed è pronto a proteggerla verso ogni imprevisto possibile che dovesse verificarsi.

Il pubblico, sul filo del rasoio, è curioso di sapere come andranno a finire le situazioni dei vari protagonisti ma una brutta notizia travolge i fan: Il Paradiso delle Signore chiude.

Quando ci sarà l’ultima puntata del Paradiso delle Signore?

Il dubbio amletico è quello di sapere se ci sarà una chiusura definitiva con un ‘addio’ oppure ci sarà semplicemente un ‘arrivederci’?

Non devono temere i fan della soap anni Sessanta: Il Paradiso delle Signore chiude ma conclude solo la stagione 2020-2021 perché tornerà sul piccolo schermo con certezza. A quanto pare, dopo l’ultima puntata di questa quarta edizione, fissata per il prossimo 28 maggio 2021, per Il Paradiso delle Signore è in già in programma il ritorno sul palinsesto Rai per settembre 2021.

A quanto pare, inoltre, secondo quanto dichiarato dai produttori, si sta già lavorando alle tante novità e sorprese che allieteranno le puntate della sesta stagione.

Così, tranquillizzati i fan de Il Paradiso delle Signore, il pubblico può concentrarsi meglio sugli ultimi episodi di questa stagione: cosa succederà a Marcello, se davvero sarà condannato per via delle accuse del Mantovano, e a Vittorio Conti? Sicuramente sono in programma tanti colpi di scena che porteranno una chiusura in bellezza, dando grandi soddisfazioni ai fan.