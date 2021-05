Ballando con le stelle, Milly Carlucci cambia tutto? In arrivo lui nella giuria

La stagione televisiva si avvia alla conclusione lasciando il posto ai programmi di intrattenimento estivo: cominciano a circolare le prossime voci sulla giuria di Ballando con le stelle e sembrano in arrivo grandi novità.

Mancano molti mesi ad un nuovo start per Ballando con le stelle, la trasmissione che mette alla prova i vip con sfide di ballo di difficoltà crescente: eliminazione dopo eliminazione viene proclamata la coppia vincitrice.

La redazione del programma è già al lavoro per preparare la prossima edizione nei minimi dettagli e da quello che si dice in giro pare proprio che Milly Carlucci sia pronta a stravolgere in parte lo show, cominciando dalla giuria.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci al lavoro per cast e giuria

Dopo tanti anni alla guida della trasmissione pare che Milly Carlucci sia pronta a dare nuova linfa al programma che si appresta a tornare in onda nel settembre 2021, sperando che per quel momento le regole siano molto meno rigide rispetto a quelle che i concorrenti hanno dovuto rispettare nella scorsa edizione durante la pandemia.

La conduttrice sarebbe già al lavoro per mettere a punto i dettagli dello show che ha conquistato il posto fisso nel palinsesto del sabato sera di Rai Uno e starebbe pensando ai componenti del cast, ma anche a quelli della giuria: al consueto gruppo potrebbe aggiungersi una sorpresa o, addirittura, qualcuno potrebbe essere sostituito.

LEGGI ANCHE : Ballando con le Stelle, che fine ha fatto Veera Kinnunen: nuovo amore per la ballerina

La Carlucci ha dovuto incassare i primi rifiuti: hanno detto no alla partecipazione Francesco Totti e Iva Zanicchi. Ma la conduttrice non si arrende e attende anche candidature spontanee da parte dei protagonisti del mondo dello spettacolo. In particolare ci sarebbe qualcuno che si sta prenotando per conquistare un posto di giurata o opinionista fuori campo: la Lei in questione sarebbe una nota giornalista e conduttrice.

Nuova giuria per Milly? La risposta della conduttrice

I fan più fedeli di Ballando con le stelle non hanno nascosto le loro perplessità di fronte a questi cambiamenti in arrivo e, soprattutto, hanno espresso preoccupazione all’eventualità che uno dei giudici possa essere sostituiti. La giuria del programma di Rai Uno si è sempre contraddistinta per i giudizi pungenti e spesso spietati ed è composta da volti noti del piccolo schermo e del settore danza, come Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e la più recente giurata Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima si è resa protagonista di diverse polemiche intorno alla trasmissione per la sua personalità forte e per non aver mai lesinato critiche nei confronti dei concorrenti che non sono meritevoli, a suo parere, di un giudizio positivo.

LEGGI ANCHE : Ballando con le stelle, Milly Carlucci furiosa: cosa sta succedendo

Per tranquillizzare i suoi fan, però, Milly Carlucci ha deciso di intervenire mettendo a tacere le voci di corridoio attraverso una dichiarazione che potrebbe essere smentita più avanti: “La giuria è perfetta così, ha una grande professionalità e autorevolezza”, ha detto Milly, ma le sue parole non escludono un’aggiunta al parterre di temibili giurati che aspettano di pungere con veemenza il prossimo cast.