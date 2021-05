Chi è e cosa fa Giacomo Celentano, il figlio di Adriano e Claudia Mori

Adriano Celentano e Claudia Mori, sono indubbiamente due delle personalità più rappresentative del mondo dello spettacolo nel nostro paese, molto meno si sa del loro secondo figlio Giacomo. Scopriamo di cosa si occupa.

Giacomo Celentano è il secondo figlio di Adriano Celentano e Claudia Mori. Sembra che l’uomo abbia ereditato la passione per la musica da parte del padre e abbia una carriera avviata in questo mondo anche se con risultati meno fortunati di Adriano.

Cosa fa Giacomo Celentano

In particolare Giacomo è approdato nello spettacolo da giovanissimo, infatti a soli 20 anni ha pubblicato il suo primo album, Dentro il bosco, alla cui realizzazione ha collaborato anche Mario Lavezzi, cantautore e compositore che ha lavorato al fianco di Gianni Morandi, Loredana Bertè, Anna Oxa e molti altri grandi artisti del panorama musicale italiano. Giacomo ha continuato il proprio percorso nel mondo della musica scrivendo Vento D’Estate, brano poi inserito nel disco del padre, Arrivano gli Uomini, uscito nel 1996.

Il Festival di Sanremo

In seguito Giacomo ha anche partecipato all’edizione del 2002 del Festival di Sanremo, presentando il pezzo, You and Me, per la sezione Giovani. Oltre alla musica, il secondo figlio di Adriano si è anche dedicato alla scrittura e pubblicazione di alcuni libri.

LEGGI ANCHE—>Adriano Celentano scrive a Fedez: ecco cosa ha detto il Molleggiato

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, non essendo Giacomo un amante dei social network, pur avendo una pagina Facebook. L’uomo è sposato con Katia Guccione, con cui ha avuto un figli, Samuele, a cui i nonni sono particolarmente legati. Inoltre in una recente intervista a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, Giacomo ha confessato di aver passato un periodo non facile, avendo sofferto di depressione. Il cantante dopo un lungo percorso fatto di difficoltà e sacrifici, ha dichiarato di aver trovato una via di fuga e di conforto soprattutto grazie alla fede in Dio. Giacomo ha affermato di aver faticato anche a farsi comprendere dalla propria famiglia, ma adesso sembra che l’uomo abbia ritrovato la propria serenità