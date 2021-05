Barbara D’Urso, gaffe a Pomeriggio Cinque. Imbarazzo in studio

Barbara D’Urso durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, è stata la protagonista di una gaffe esorbitante, che ha causato l’imbarazzo in studio. Ecco i dettagli

Barbara D’Urso sbaglia persona

La regina della Tv Barbara D’Urso, ieri ha fatto un piccolo errore, scambiando per qualche istante, due personaggi famosi dello spettacolo italiano. Poco prima della chiusura della puntata, ieri 13 maggio, a Pomeriggio Cinque, Carmelita ha voluto fare gli auguri ad un suo carissimo amico e noto cantante del panorama musicale ma ne ha tirato in ballo un altro.

Successivamente la conduttrice si è vista costretta a chiedere scusa ai diretti interessati, ossia Tony Renis e Little Tony. Per quale motivo? Tony Renis classe 1938 ha compiuto gli anni proprio ieri: famoso anche come paroliere e attore, è un’artista di grande successo. La stessa celebrità l’aveva il compianto Little Tony, la voce inconfondibile di “Cuore matto”, amatissimo dal pubblico italiano, venuto a mancare il 27 maggio del 2013.

Scambio di persona a causa dell’omonimia

Come si può notare, l’omonimia delle due star può far cadere in confusione ed è quello che è accaduto proprio a Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque infatti alla fine ha fatto gli auguri di buon compleanno alla persona sbagliata: “Amici oggi compie 83 anni il grandissimo zio Little Tony…” esordisce la frizzante napoletana, accorgendosi subito della clamorosa gaffe: “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene” ha cercato di correre ai ripari.

Ovviamente non è mancato l’imbarazzo in studio, che si è subito sentito, ma la D’Urso come sempre è riuscita a sdrammatizzare. Tony Renis non se la sarà di certo presa per questo e ci piace immaginare che anche Little Tony da lassù si sia fatto una risata. Sono entrambi due pilastri della storia della musica italiana, due coetanei (Renis è nato solo tre anni prima di Little Tony) e con lo stesso nome.

Il fidanzato di Carmelita

Ma Barbara D’Urso non finisce sui portali di cronaca rosa solo per i colpi di scena che succedono nei suoi programmi TV. Recentemente è finita sotto l’occhio attento del gossip, anche per una questione che riguarda l’amore. Ci sono voci infatti che mormorano di una sua presunta liaison con un affascinante assicuratore di nome Francesco Z. L’uomo ha un matrimonio alle spalle ed è padre di tre figli.

A lanciare la bomba ci ha pensato l’amico e collega di Barbara D’Urso e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Secondo il giornalista, Barbara ha una relazione con Francesco da un bel pò di tempo e sarebbero in procinto di renderla pubblica.