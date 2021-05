Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, selfie sexy allo specchio: come si sono mostrati

Rosalinda Cannavò, indubbiamente una delle attrici più note del panorama italiano, ha condiviso con i propri follower un nuovo scatto in compagnia del fidanzato Andrea Zenga.

Quella tra Andrea Zenga e Rosalinda è una storia nata proprio durante la partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Entrambi sono seguitissimi sui social network e i loro follower li hanno ribattezzati, Zangavò.

Lo scatto condiviso su Instagram

I due giovani sembrano essere legati da un sentimento molto forte e amano condividere alcuni aspetti della loro relazione con i propri fan portandoli all’interno della loro vita privata. Recentemente Rosalinda ha condiviso con i suoi seguaci – più di 600 mila– uno scatto che la vede protagonista insieme ad Andrea. Si tratta di un selfie allo specchio di una camera di hotel, in cui l’attrice guarda sorridente l’ex gieffino mentre alle loro spalle si può notare il letto della stanza. Nella descrizione del post Cannavò ha scritto: “Nient’altro che noi”. Insomma questa dedica al loro amore conferma il legame e l’intimità che stanno alla base della loro relazione.

La reazione dei fan

Ovviamente lo scatto non è passato inosservato tra i follower dell’attrice siciliana, tanto da raggiungere in poco tempo migliaia di like e di commenti. I fan della coppia non hanno potuto fare a meno di riempirli di complimenti per la loro bellezza. Inoltre sono arrivate parole d’affetto da parte di colleghi del mondo dello spettacolo come Patrizia Deblanck e Maria Teresa Aruta che hanno elogiato i due giovani.

Il percorso di Rosalinda Cannavò

Dopo essersi avvicinata al mondo della danza, all’età di 16 anni Rosalinda ha debuttato come attrice, per poi dedicarsi a questa disciplina studiando recitazione e dizione. L’esordio sul piccolo schermo arriva nel 2012 con L’onore e il rispetto, fiction diretta da Alessio Inturri e Luigi Parisi. Da allora l’attrice non si è mai fermata riuscendo a ottenere ruoli di maggiore importanza e arrivando a recitare nel film Loro di Paolo Sorrentino. Tra il 2020 e il 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip, reality in cui si è piazzata al settimo posto a seguito della sconfitta al televoto con Stefano Orlando.