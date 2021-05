Francesca Pascale, la verità dietro l’addio a Silvio Berlusconi: “Io tradita e abbandonata”

Oltre la bellissima Veronica Lario, nella vita del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi c’è stata un’altra donna importante che è Francesca Pascale: ecco la verità sui motivi dell’addio.

Classe 1985, Francesca Pascale è, oggi, una bellissima donna napoletana, laureata in Scienze Politiche e diventata, per un periodo della sua vita, compagna di uno degli uomini di maggior prestigio della politica italiana, Silvio Berlusconi.

La Pascale ha alle spalle una lunga gavetta che l’ha vista, mentre era impegnata con gli studi, svolgere diversi lavori, come ad esempio la commessa di una concessionaria di auto e cameriera in una pizzeria, fino all’incontro con il leader di Forza Italia, avvenuto il 5 ottobre 2006.

In quell’occasione, nelle varie interviste, Francesca aveva sempre raccontato di aver dato a Berlusconi il suo numero, scritto su un pezzettino di carta, e di essere rimasta in attesa per giorni, fino a quando il suo telefono squillò e rimase a parlare con l’ex premier per ore. Da lì ha avuto inizio la loro storia che, però, si è comunque conclusa.

Francesca Pascale e la verità su Silvio Berlusconi

Intervistata tempo fa da La Repubblica, Francesca Pascale ha deciso di rivelare i motivi che hanno portato lei e il suo ex compagno, Silvio Berlusconi, alla scelta di lasciarsi.

Nonostante i 49 anni di differenza, la loro relazione è stata ufficializzata il 16 dicembre del 2012 dal Cavaliere durante un’intervista sostenuta nel programma di Barbara D’Urso, Domenica Cinque. Nel 2020, invece, la storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è giunta al capolinea.

“Abbandonata e tradita a 35 anni” questi i motivi che ha dichiarato la Pascale nell’intervista, senza però approfondirli anche perché, la ex first lady si è chiesta come mai tra le varie sofferenze presenti in Italia, tra Coronavirus e crisi economica, gli italiani fossero interessati alla fine della sua storia con Berlusconi.

Sempre nel corso dell’intervista, però, Francesca ha anche chiarito di provare tanta stima e affetto per Berlusconi che l’ha sempre trattata da regina, ribadendo di aver provato per l’ex premier un sentimento sincero e gran rispetto per i suoi figli e la sua famiglia. La Pascale ha aggiunto che : “Chi ha fatto uscire quella notizia non ha reso un buon servizio al presidente e al partito”.

Chi è la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi?

Nel cuore dell’ex premier Berlusconi, dopo Francesca Pascale sembra essere arrivata una nuova fiamma che si chiama Marta Fascina, deputata di Forza Italia dal 2008. A lanciare la notizia era stata la rivista Chi che aveva immortalato la loro prima foto, mano nella mano mentre, lo scorso 12 agosto, Silvio Berlusconi stava trascorrendo una breve vacanza a Villa Certosa, in Sardegna, insieme ai figli.

A quanto pare le due donne, la Pascale e la Fascina, sono totalmente diverse: solare e vivace Francesca, silenziosa e discreta Marta. Anche spulciando nei loro profili Instagram emerge una Marta Fascina molto riservata che ha solo l’immagine profilo pubblica e tutti gli altri post sono per sponsorizzare l’attività politica di Silvio Berlusconi, proprio come farebbe un ufficio stampa.