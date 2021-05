Lando Buzzanca, l’attore ricoverato in ospedale: cosa ha e come sta oggi

C’è grande apprensione attorno alle condizioni di salute dell’attore Lando Buzzanca, ricoverato alcuni giorni fa presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma. Come sta oggi?

Attore e cantante, Lando Buzzanca è uno degli artisti più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Oggi 86enne, è lontano da tempo dalle scene, ma in molti sono tornati a parlare di lui in seguito alle denunce della compagna, la giornalista Francesca Dell Valle, che ha voluto rendere pubblica tutta la sua apprensione e il suo sdegno per il trattamento riservatole in seguito al ricovero di Buzzanca.

Alcuni giorni fa, infatti, l’attore è stato trasportato presso l’Ospedale Santo Spirito della Capitale in seguito ad un incidente domestico di cui non si conoscono ulteriori dettagli. Già nel 2014, Buzzanca aveva preoccupato i figli a causa di un’ischemia in seguito alla quale decisero di mettere accanto al padre qualcuno che lo aiutasse nella gestione dei beni e del patrimonio. Su richiesta dell’amministratore di sostegno, dunque, la compagna Francesca non può vedere né ricevere notizie sullo stato di salute di Buzzanca poiché non legalmente sua moglie.

Lando Buzzanca ricoverato: la lotta della compagna

Francesca Della Valle, dunque, tenuta lontana da Lando Buzzanca a causa di una richiesta dell’amministratore di sostegno, ha deciso di denunciare tale situazione.

Tenuta all’oscuro sulle condizioni di salute dell’attore, la giornalista ha fatto un appello pubblico attraverso le pagine del settimanale Oggi.

“Io amo Lando e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è fondamentale per la salute – ha spiegato la Della Valle – . Mi sembra di vivere in un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo”.

Francesca, dunque, così come molti altri fan in apprensione, non è a conoscenza delle attuali condizioni di salute di Buzzanca dopo l’incidente domestico che ne ha causato il ricovero in ospedale.

La compagna dell’attore, tuttavia, si è detta pronta a continuare la sua battaglia e, poche ore fa su Instagram, ha commentato: “La mia battaglia è sociale e umanitaria”.

Lando Buzzanca, la compagna scrive a Mattarella

La situazione in cui si è venuta a trovare Francesca Della Valle, dunque, ha spinto la compagna di Lando Buzzanca a scrivere al Presidente della Repubblica.

“Non parlo solo per me, ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita – ha detto ancora la giornalista -. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente. Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare”.

“Ho persino scritto al presidente della Repubblica per chiedergli aiuto. Perché Lando Buzzanca è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura. E come tale va tutelato”, ha concluso la Della Valle.

I due, legati da tempo, infatti non hanno mai nascosto il loro sentimento e in più di un’occasione avevano manifestato l’intenzione di convolare a nozze.