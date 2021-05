Sabrina Ferilli lo annuncia così: l’attrice pazza di gioia

Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, Sabrina Ferilli annuncia cosa succederà nei prossimi mesi nella sua vita. Un evento che la rende entusiasta e ammette di “esserci cascata di nuovo”. A cosa si riferisce?

Sabrina Ferilli, la bellissima e affascinante attrice italiana, è una delle donne più stimate del mondo dello spettacolo. La sua semplicità e umiltà, mixata sapientemente a quel tono di romanità, le fornisce quel tocco di genuinità e simpatia che tanto piace e così, Sabrina Ferilli è amata da tutti gli italiani.

E’ bellissima, è molto simpatica ma è soprattutto una donna dalla carriera brillante come attrice con tantissimi successi e riconoscimenti alle spalle, tra cui vincitrice di cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro; inoltre ha ricevuto quattro candidature al David di Donatello.

Sul piccolo schermo, dal 2013, fa parte della schiera dei giudici ‘fissi’ nel talent show di Amici di Maria De Filippi, anche in questo ruolo molto stimata e protagonista di varie gag simpatiche proprio con la padrona di casa.

Sabrina Ferilli annuncia: “Ci sono cascata di nuovo”

La notizia arriva, due settimane fa, sul profilo ufficiale di Sabrina Ferilli che, piena di gioia, decide di condividere il suo stato d’animo con i suoi follower. In che cosa è ricascata di nuovo la Ferilli?

La tentazione di tornare sul piccolo schermo nelle vesti di giudice di Tu si que vales era tanta, un ruolo che ricopre ormai da anni, e stavolta la notizia è ufficiale: per la prossima edizione Sabrina Ferilli è stata riconfermata come giudice speciale nel format dei talenti.

L’attrice ha deciso di dare l’annuncio in un modo speciale, ovvero pubblicando dei mini video in cui riprende estratti di foto della sua precedente partecipazione, soprattutto scatti in cui lei e Maria De Filippi sono insieme e si abbracciano e baciano con tanto affetto.

Torna, così, ad essere una parte attiva del programma e, di fronte a questa notizia ufficiale, anche il web esulta, felice di ritrovare la Ferilli come giudice.

Per Sabrina Ferilli c’è la riconferma

Il talent di Tu si que vales ha dato, ancora di più, all’attrice di Fiano di farmi amare dal pubblico per la sua simpatia, dove spesso è oggetto di scherzi da parte di Maria De Filippi che si rivelano dei siparietti molto divertenti. Il suo rapporto con la regina dei programmi di intrattenimento di Mediaset, è improntato sull’ironia reciproca ma alla base c’è un grande affiatamento e tanta amicizia sincera che rende le due donne, complici perfette per la televisione.

Stando ai rumors, sembra infatti che la prossima edizione di Tu si que vales sarà registrato tra le prime settimane dell’estate e l’autunno, una scelta obbligata soprattutto dagli impegni di Maria de Filippi che, da poco ha archiviato la Finale di Amici, lo scorso 15 maggio, per passare alle puntate registrate della sua trasmissione di C’è Posta per Te.

Durante questo lavoro, Maria De Filippi, in modo alternato, si dedicherà anche alla registrazione del programma Tu si que vales.