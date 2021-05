Striscia la notizia, la velina Shaila versione acrobata: cosa riesce a fare VIDEO

Shaila Gatta è la velina mora di Striscia la notizia: l’avete mai vista in versione acrobata? Un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire i fan.

Appassionata da sempre di danza, Shaila Gatta ha deciso di abbandonare gli studi al liceo linguistico e la sua Napoli per trasferirsi a Roma e inseguire il suo sogno. A soli 16 anni, infatti, la velina mora di Striscia la notizia ha iniziato a lavorare per mantenersi e realizzare il suo grande desiderio: ballare. Era il 2015 quando si è fatta notare per la prima volta grazie al talent show Amici di Maria De Filippi e, da quel momento, la sua carriera è decollata.

Dopo la fine del programma che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e dai professionisti della danza, Shaila è entrata a far parte del cast di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e, poi, di Striscia la notizia. Antonio Ricci l’ha notata e non si è fatto scappare un talento come quello della Gatta che, oltre ad essere una delle veline più longeve del tg satirico di Canale 5, è anche una delle ballerine più apprezzate del piccolo schermo. La giovane, infatti, si diletta con coreografie molto particolari e sul web impazza un video in cui si diverte come acrobata.

Shaila acrobata: la velina di Striscia fa impazzire il web

Tutina nera e capelli legati, Shaila Gatta si è fatta riprendere mentre negli studi di Striscia la notizia si diletta a muoversi come una vera e propria contorsionista.

“Non trovavamo l’aspirapolvere… mi sono offerta volontaria”, ha scritto lei a corredo del video che la mostra tra spaccate, allungamenti e movimenti consentiti solo a chi è davvero allenata come lei.

Le immagini hanno fatto impazzire gli utenti della rete e il video ha raggiunto più di 70mila like e altrettanti commenti di fan estasiati alla vista di quelle immagini.

La bravura nella danza della Gatta è, dunque, un elemento inconfutabile e, forse proprio per questo motivo, Antonio Ricci ha deciso di non lasciarsela scappare e di riconfermarla – insieme a Mikaela Neaze Silva – come velina di Striscia la notizia per ben 903 puntate.

Leggi anche–>Striscia la notizia, avete mai visto il fidanzato di Shaila? Bellissimo

Leggi anche–>Shaila Gatta perfetta in costume: muscoli e curve per la velina di Striscia

Shaila e Mikaela, veline da record

Le prossime puntate di Striscia la notizia, però, saranno le ultime per Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che, dopo aver segnato il record, lasceranno il bancone del tg.

A giugno, infatti, terminerà il mandato delle due veline che, dopo 903 puntate diranno addio al programma targato Antonio Ricci.

Al momento, sono loro le due giovani protagoniste più longeve sul bancone di Striscia la notizia e le uniche ad aver avuto l’onore di consegnare il Tapiro d’oro a Wanda Nara, Barbara D’Urso e Pierdavide Carone con i Dear Jack.

Per loro, quindi, si apriranno nuove parentesi televisive e, raggiunte da Tgcom24 hanno commentato con grande soddisfazione i loro quattro anni a Striscia la notizia.

“Mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse”, ha detto Mikaela.

“Io voglio continuare a fare tivù, il mio sogno è diventare una conduttrice: i miei modelli Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Striscia mi ha insegnato tanto, è una vera famiglia”, ha poi aggiunto Shaila.