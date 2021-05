Isola dei Famosi, quanto guadagnano i protagonisti: cifre impensabili

Partecipare ad un reality ha un suo perchè, ancor di più se lo si conduce. L’Isola dei Famosi per esempio è una meta succulenta da conquistare, per tutti i protagonisti, viste le cifre da capogiro che vi girano intorno.

L’Isola dei Famosi, compensi molto interessanti

Certo, non è di certo una passeggiata L’Isola dei Famosi. Sbarcare su un’ isola e viverci h24 senza i comfort di una casa e di tutti i servizi a cui gli esseri umani sono abituati, riserva sicuramente difficoltà non indifferenti. Tuttavia nonostante molti Vip, la ritengano un’esperienza tosta, molti fanno a gara per parteciparvi, anche perchè il guadagno monetario non è indifferente.

Se dobbiamo parlare dei compensi stratosferici all’Isola dei Famosi, dobbiamo partire però da chi l’isola se la fa in studio in Italia, ovvero la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti, che quest’anno sono Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Quanto guadagna Ilary Blasi

Recentemente Libero ha riportato i compensi di tutti i protagonisti dell’Isola dei Famosi. Compensi che, visto i tempi che corrono, hanno lasciato molti, a dir poco, basiti. Pare infatti che Ilary Blasi si porti a casa 50.000 euro a puntata, che facendo due conti, sono un totale di circa un milione! Fare l’opinionista non è neanche male, soprattutto se ti chiami Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip continua a brillare di luce propria, tanto che come opinionista dell’ultimo minuto all’Isola (ricordiamo che è entrato in principio come “sostituto” di Elettra Lamborghini, la quale, quando iniziò la prima puntata dello show di Canale 5, era positiva al Covid) prende addirittura poco meno della moglie di Francesco Totti.

Si scende fino alla metà con la stessa Lamborghini, che percepisce circa 25.000 euro e Iva Zanicchi che sta intorno ai 20.000 euro.

I compensi dei naufraghi

Altra storia per i naufraghi, i veri protagonisti dello show, impegnati in prima persona nell’intrattenimento del pubblico. Sempre secondo Libero, si va in base alla notorietà. Elisa Isoardi è la più pagata del cast, con ben 15.000 euro a puntata. Poi ci sono tre fasce di cachet con, nella parte più alta, Daniela Martani e il Visconte Ferdinando Guglielmotti (che come sappiano ha abbandonato subito il gioco) con 12.000 a puntata.

La seconda fascia presenta il gruppo più grande con Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Brando Giorgi e Vera Gemma con un cachet che si attesta tra i 7.000 e i 10.000 euro a settimana. Infine ci sono i naufraghi meno famosi, come Awed, Drusilla Gucci, Myrea Stabile con cachet inferiore ai 7.000 euro. Non sono pervenuti i cachet degli altri concorrenti dell’Isola, anche se è molto probabile che un concorrente percepisca “solo” 3 mila euro a settimana.

Per concludere non dimentichiamoci il montepremi che ammonta a 100.000 euro anche se la metà va in beneficenza. Sulle cifre de L’Isola dei Famosi, si è espressa solo Elettra Lamborghini attraverso uno sfogo sui social. La ricca ereditiera ha usato parole durissime sulla questione cachet.