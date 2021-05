Ilary Blasi stizzita dalla concorrente | Tensione all’Isola dei Famosi, c’entra la chirurgia estetica

Durante la 19esima puntata dell’Isola dei Famosi, la naufraga Isolde Kostner si è lasciata andare ad un discorso che ha ha avuto come risultato una standing ovation generale sui social, ma che in studio non ha forse avuto lo stesso effetto.

La reazione di Ilary Blasi al discorso della sportiva

La campionessa di sci ha voluto incoraggiare le donne ed è stata protagonista di un momento importante in tv: con brevi e concise parole ha infatti incoraggiato le ragazze a sentirsi belle anche con qualche difetto, elogiando chi non ricorre alla chirurgia estetica per raggiungere la perfezione: “Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali”.

Un discorso che ha entusiasmato i telespettatori e il pubblico dei social, ma che non ha visto particolarmente entusiasta la padrona di casa Ilary Blasi, la quale è apparsa decisamente spazientita e che con fare stizzito ha canzonato proprio la sportiva: “Ma è diventata Fariba?”, ha detto con fare ironico nella speranza che si affrettasse a chiudere le nomination.