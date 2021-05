Grande Fratello vip, Signorini fa fuori Antonella Elia: al suo posto arriva lei, nome bomba

Dopo molto tempo, Adriana Volpe potrebbe ritornare a Mediaset dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Proprio il reality della “casa” potrebbe essere la sua prossima meta. Ecco i dettagli

Addio a Ogni Mattina

Per un intero anno è stata al timone di Ogni Mattina, il contenitore mattutino con news, interviste, tutorial di TV8. Ma a causa degli ascolti bassissimi, Adriana Volpe è costretta a dire addio a questo progetto televisivo, iniziato con molto entusiasmo poco dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 20.

Il programma infatti si è rivelato un flop, troppo simile ai Big della stessa fascia oraria presenti sia in casa Rai che in Mediaset! Nonostante i cambiamenti apportati per “salvarlo”, la sua chiusura definitiva potrebbe arrivare inesorabilmente entro l’estate. A questo punto molti si chiedono che fine farà la sprintosa Adriana Volpe, la quale non si è mai scoraggiata, mantenendo sempre il sorriso e il suo ottimismo, anche davanti un numero “più piccolo” di telespettatori.

Adriana Volpe opinionista al Grande Fratello Vip?

Recentemente si è divulgata la notizia secondo cui Adriana Volpe sarebbe in procinto di ritornare a Mediaset. Dopo tanti anni di onorato servizio in Rai a I Fatti Vostri al fianco di Gianluca Magalli e la partecipazione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sarebbe stata richiamata a Mediaset.

La novità è stata lanciata dal giornalista Tommaso Martinelli attraverso la rubrica televisiva sul settimanale Vero:

“Addio a Tv8? Pare ci sia la possibilità di un suo ritorno a Mediaset dopo il grande successo ottenuto al Grande Fratello Vip…”

Martinelli ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di una voce di corridoio sul futuro in Tv di Adriana Volpe. Sembra che ci siano buone possibilità di vedere Adriana Volpe nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del GF Vip:

“Dopo il successo ottenuto lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Vip, adesso si mormora che possa essere la nuova opinionista della prossima edizione…” Si legge su Vero. Ma sarà proprio così?

Cosa farà Antonella Elia

Adriana Volpe del resto all’interno della casa del Grande Fratello Vip si contraddistinta per il suo modo di fare sempre ragionato e molte volte è stata definita come la saggia del gruppo. Questo ritorno al reality in questo ruolo tutto sommato, le calzerebbe a pennello.

Le voci che girano sulla faccenda sono abbastanza insistenti ma c’è un particolare davvero interessante riportato dallo stesso giornalista di Vero, ossia che la presenza di Adriana Volpe al GF Vip, potrebbe determinare l’uscita di un’altra persona: “Si dice che possa prendere il posto di Antonella Elia…” Sarà tutto vero?

E’ possibile che la fidanzata di Pietro Delle Piane rischia di non essere confermata nella prossima edizione del GF Vip? Chissà, non ci resta che aspettare settembre per scoprirlo.