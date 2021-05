Quest’oggi avrà inizio una nuova settimana rovente ad Uomini e Donne: mentre il trono classico procede con normalità, a fare faville in studio sono le dame del trono Over che mettono in atto una lite inaspettata. Cosa succede?

L’atmosfera negli studi di Cinecittà a Roma, si fa sempre più tesa e nervosa, soprattutto tra i personaggi che fanno parte del trono Over di Maria De Filippi.

Il format del programma, che si sta avviando verso la fine della stagione, procede con molta tranquillità per quanto riguarda i protagonisti del trono classico. Nel dating di questo pomeriggio, 24 maggio 2021, che andrà in onda come di consueto alle 14 e 45 su canale 5, sembra proprio che si arriverà al verdetto finale per il tronista Giacomo. Non solo ma, stando alle anticipazioni, per il giovane film – maker, potrebbe esserci una grande sorpresa: di cosa si tratta?

Intanto, però, ad animare questa settimana di Uomini e Donne sarà lo scontro in stile ‘Eva contro Eva’, messo in atto dalle dame del trono over. Sembra, infatti, che il clima sarà rovente, soprattutto, tra Isabella Ricci e Gemma Galgani. Perché le due ‘lady over’ arrivano ai ferri corti?

Uomini e Donne, anticipazioni: lite in studio tra le dame

Un lunedì di fuoco è quello di oggi, 24 maggio, nello studio di Uomini e Donne: la puntata si aprirà con un battibecco tra due lady dame, Isabella Ricci e Gemma Galgani. Cosa accade tra le due fascinose donne?

Galeotto, nello scontro tutto al femminile, è il rapporto di Gemma Galgani con il cavaliere Aldo Farella, una frequentazione molto altalenante, fatta di continui addii e ritorni, che non sembra, però, avviarsi ad una decisione. Infatti, ogni settimana, il rapporto tra Gemma e Aldo cambia: mentre nelle scorse settimane i due sembrava aver messo un punto definitivo alla loro frequentazione, nelle prossime puntate si riavvicineranno.

Al centro dello studio, quindi, si parlerà di loro e del loro rapporto e, proprio in quest’occasione, la bellissima dama Isabella deciderà di esprimere la propria opinione sulla relazione tra Gemma e Aldo, facendo delle considerazioni non del tutto positive.

A questo punto tra le due donne scatterà un battibecco che, però, sarà stroncato elegantemente dalla Ricci che chioserà di non voler scendere ai livelli della Galgani.

Una sorpresa per Giacomo da Maria De Filippi

Sta volgendo al termine anche il percorso del giovane tronista Giacomo che si sta avviando verso una scelta. Sempre secondo le anticipazioni, non ufficiali, a quanto pare per lui le cose stanno cambiando ma non solo dal punto di vista sentimentale.

I rumors fanno sapere che, prima di arrivare alla scelta tra le sue corteggiatrici, per Giacomo ci sarà una proposta a sorpresa da parte della padrona di casa: Maria De Filippi sembra essere rimasta molto colpita dalle doti di film-maker del giovane tanto da proporgli la possibilità di lavorare nella produzione del programma.

Un’occasione d’oro per Giacomo: accetterà di lavorare dietro alle quinte di Uomini e Donne? Non ci resta che seguire le prossime puntate.