Daydreamers, Demet è rifatta? Spunta la foto dal passato che non lascia dubbi

Demet Ozdemir, attrice turca diventata famosa e amata in Italia grazie alla soap opera Daydreamers, pare abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica. Molti, infatti, si chiedono se sia rifatta e una foto dal passata fuga tutti i dubbi.

Classe 1992, Demet Ozdemir ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina. Poi l’incontro con la recitazione le ha cambiato la vita e, ancor prima di diventare famosa in Italia, si è affermata come attrice apprezzata e stimata in Turchia. Il popolo del Bel Paese si è affezionato a lei per il ruolo di Sanem in Daydreamer, dove recita accanto all’amico e collega Can Yaman.

In pochissimo tempo, dunque, il volto di Demet è diventato famosissimo anche in Italia e il suo profilo Instgaram ha visto crescere in maniera impressionante il numero di follower. Curiosi e fan di Daydreamers, infatti, sono andati alla ricerca di vecchie foto della Ozdemir e, ritrovando alcuni vecchi scatti dell’attrice, qualcuno ha ipotizzato che sia ricorsa all’aiuto del chirurgo estetico per alcune parti del corpo.

Demet è rifatta? La foto

Ritrovando alcune vecchie foto che ritraggono Demet quando era ancora una ragazzina agli esordi della carriera, si notano alcuni dettagli fisici diversi da come appare oggi in video.

Secondo molti, infatti, la bellissima attrice di Daydreamers avrebbe deciso di rendere le labbra più turgide chiedendo, quindi, l’aiuto del chirurgo estetico.

Il dettaglio, in effetti, sembra essere abbastanza evidente e, come hanno sottolineato molti utenti della rete, la bocca di Sanem è completamente diversa rispetto a come appariva un tempo.

Per il resto, però, la Ozdemir ha deciso di rimanere acqua e sapone, rispettando i suoi lineamenti e le caratteristiche che l’hanno resa una delle attrici più belle oltre che talentuose.

I dubbi dei più invidiosi, però, non si placano e qualcuno insinua che Demet abbia rifatto anche altro oltre le labbra. Ma su questo non vi è alcuna certezza.

Demet Ozdemir, il successo dopo le difficoltà

Demet Ozdemir, indipendentemente dalle scelte fatte nella vita privata, resta una delle attrici più amate del momento.

Il successo è arrivato dopo anni di gavetta e difficoltà e di questo, l’interprete di Sanem, ne va molto fiera.

“Ho cominciato a lavorare all’età di 15-16 anni, non ho potuto vivere l’adolescenza come quella degli altri – ha raccontato lei a Verissimo nel corso della prima intervista italiana – . Lavoravo mentre i miei amici andavano al cinema. In questo ultimo periodo ho interpretato personaggi di 20, 22, a volte 18 anni e mi hanno permesso di vivere i panni di una ragazzina”.

“Ho lavorato duramente per cinque anni, ho lavorato sodo, ho fatto gavetta e ho ottenuto un ritorno forte – ha continuato lei orgogliosa – . E adesso sono nell’età dell’oro”.