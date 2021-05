Imma Battaglia annuncio importante: la moglie di Eva Grimaldi pronta al (secondo) grande passo

Qualche giorno fa, precisamente il 19 maggio, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno festeggiato due anni dalla loro Unione Civile. Le due donne, si amano tantissimo. Proprio Imma ha colto l’occasione nel secondo anniversario per fare un annuncio davvero importante. Nessuno si sarebbe mai aspettato un simile passo coraggioso ma allo stesso tempo degno della sua tenacia e della sua determinazione. L’attivista lgbt ormai segue le sue passioni a 360° portando avanti un progetto davvero importante ed encomiabile. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Un progetto importante

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono due donne del mondo dello spettacolo davvero molto amate. Sebbene Eva sia ricordata e apprezzata soprattutto come attrice e concorrente in diversi reality show come è giusto ricordare la sua partecipazione tra le Cougar a Pechino Express e all’Isola dei Famosi, Imma è invece sicuramente un’attivista lgbt che appartiene ormai da molti anni al mondo della politica. Basti pensare che nel 2013 si era candidata alle regionali del Lazio a sostegno di Nicola Zingaretti nella Lista Civica. Fu proprio nello stesso anno che riuscì ad essere nominata consigliere presso le elezioni comunali a Roma con il partito Sel. Proprio in merito a quest’ultima cosa è giusto aprire un discorso che la riguarda più da vicino.

Leggi anche -> Domenica In, Eva Grimaldi in lacrime interrompe l’intervista

Obiettivo Roma

Imma Battaglia, infatti, ha annunciato per il suo secondo anniversario di matrimonio con Eva Grimaldi di voler diventare sindaco di Roma. Per tale ragione ha rilasciato delle interviste dove ha affermato che Roma è femmina e nonostante sia stata abusata e maltrattata negli anni da vari uomini ma anche dalle donne, a suo dire, è giunto il momento di liberare la capitale e di curarla e amarla proprio come una donna.

Per tale ragione quindi l’attivista lgbt ha confermato di partecipare alle primarie del centrosinistra con il partito Sel. C’è da dire che sui social network, in modo particolare su Instagram, proprio il 19 maggio ha pubblicato una foto insieme ad Eva dove ha scritto una didascalia molto dolce che ha fatto il pieno di like e commenti. L’amore e la politica sono le sue più grandi passioni così come si può notare.

Imma Battaglia appoggiata da molti

Se Imma Battaglia alcuni giorni fa ha deciso di comunicare la sua corsa alle primarie del centrosinistra con il partito Sel per diventare sindaco di Roma, c’è chi ha appoggiato la sua candidatura.

Leggi anche -> Andrea Cerioli: deriso dagli autori dell’Isola | Il web impazza

Ovviamente, oltre alla cara Eva Grimaldi, anche Paolo Cento, storico dirigente romano di sinistra italiana, ha confermato di nutrire grande stima e fiducia per la scelta della Battaglia. L’ex attivista ambientalista ha anche evidenziato come sia giusta la candidatura di Imma e soprattutto utile per rafforzare le primarie e renderle più competitive tra i vari partiti politici. Sicuramente quello di Battaglia, sempre secondo Cento, rappresenta un nome più innovativo e sobrio rispetto a quelli del passato.