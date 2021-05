Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 24 maggio: Vittorio e Speranza lasciano Napoli?

La puntata odierna di Un Posto al Sole regalerà molti colpi di scena ai telespettatori così come l’intera settimana di programmazione. In modo particolare, oggi lunedì 24 maggio, i fan avranno modo di notare un Roberto Ferri in estrema difficoltà soprattutto per gli ultimi colpi sferrati dal perfido Pietro Abbate. Quello che non sa quest’ultimo è che ben presto arriverà qualcuno a rompergli le uova nel paniere e a risollevare la situazione dell’azienda nautica. Cerchiamo di entrare nei dettagli della vicenda e scoprire anche quello che accadrà agli altri protagonisti della soap di Rai 3.

Arrivano i rinforzi

Pietro Abbate, nel nuovo appuntamento di Un Posto al Sole, ha deciso di utilizzare l’anello più vulnerabile e debole della vicenda per dare il colpo di grazia a Roberto Ferri. Approfittando di Alberto Palladini che come ben sappiamo è molto legato ai cantieri Flegrei per ragioni familiari, potrebbe essere la spada di Damocle definitiva al fine di rompere definitivamente tutti gli indugi. Roberto Ferri è davvero in estrema difficoltà. Nemmeno suo figlio Filippo e Franco Boschi sembrano che possano dargli manforte in questa situazione a dir poco complessa. Quello che è lecito dire, non tutto sembra essere davvero finito e soprattutto in un modo inaspettato. Proprio nel appuntamento di domani, infatti, i fan assisteranno ad un gradito ritorno che riuscirà a salvare le sorti dell’azienda nautica più famosa della Campania.

Questione di sguardi

In queste ultime puntate di Un Posto al Sole abbiamo notato soprattutto una situazione molto controversa a Palazzo Palladini. Vittorio Del Bue, a più riprese, ha allontanato Speranza Altieri. Ricordiamo che quest’ultima è la nipote di Mariella, nonché moglie del padre di Vittorio, Guido. La ragazza, più volte, ha provato a trovare un anello di congiunzione con il ragazzo.

Quest’ultimo, però, volendo rimanere fedele alla sua Alex, ha declinato ogni possibile tentazione. Ancor di più, dato che l’attrazione fisica è presente, Vittorio ha preso una decisione davvero inaspettata. E’ pronto a partire per la Spagna, con destinazione Madrid, per raggiungere la sua fidanzata e allontanare dalla sua testa cattivi pensieri. Se da un lato l’idea di Vittorio potrebbe essere realizzata da un momento all’altro, dall’altro Speranza ha capito di essere di troppo e non gradita e di conseguenza decide di fare ritorno al suo paese.

Un Posto al Sole, Samuel cotto di Speranza

In questa situazione in cui Vittorio Del Bue decide di poter andare via da Napoli per raggiungere la sua fidanzata in Spagna, i fan di Un Posto al Sole sanno benissimo che però Speranza Altieri ha fatto colpo anche su un altro protagonista della soap.

Stiamo parlando del vice chef del Caffè Vulcano Samuel Piccirillo. Quest’ultimo, dopo essere stato sfrattato da Alberto Palladini dal seminterrato che aveva preso in affitto, è rimasto molto scosso ma allo stesso momento l’unico barlume di speranza e di gioia sembrerebbe proprio la nipote di Mariella. Non si è ancora ben capito se la ragazza nutra un interesse reciproco oppure se le sue mire siano dirette solo al caro Vittorio. Non ci resta che attendere i prossimi episodi.