Beautiful, anticipazioni lunedì 24 maggio: Hope e Thomas a confronto

I fan di Beautiful attendono con tanta ansia e trepidazione tutto quello che avverrà nella puntata odierna della soap americana tanto seguita e apprezzata dai telespettatori. Tra le protagoniste assolute emergerà ancora una volta Hope Logan che sarà a dir poco preoccupata per il piccolo Douglas e soprattutto per il futuro immediato dato che Thomas Forrester ha fatto una proposta di matrimonio molto plateale alla cara Zoe Buckingham. Quello che però i telespettatori sanno, ma i protagonisti della soap ignorano, è che il diabolico stilista sta architettando tutto ciò solo ed esclusivamente per ottenere altri scopi. Scopriamo subito quello che avverrà nella puntata di oggi.

Il piano diabolico

I fan di Beautiful avranno modo ancora una volta di notare un confronto molto acceso tra Hope Logan e Thomas Forrester. Il fulcro delle loro discussioni è sicuramente da ricondurre alla decisione presa proprio dallo stilista. Nonostante sia stato più volte frenato ed avvisato dal suo amico Vinny, Thomas sembrerebbe voler andare fino in fondo con le nozze architettate con la Buckingham. Nonostante quest’ultima sia davvero innamorata del ragazzo e all’oscuro di quello che sta combinando, Hope arriva a fare una richiesta molto specifica e particolare al suo ex. Entriamo nei dettagli della vicenda per scoprire quale sia il reale motivo del tentennamento della figlia di Brooke.

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni americane: Sally finisce in ospedale

Per il bene di Douglas

Se Hope Logan decide di parlare apertamente con Thomas Forrester questa volta il lavoro non c’entra nulla. Nonostante i telespettatori di Beautiful siano molto attenti e scrupolosi, hanno sicuramente notato che la confusione della figlia di Brooke è da ricondurre al fatto che le nozze tra il suo ex e Zoe Buckingham potrebbero essere davvero molto difficili da somatizzare per il piccolo Douglas. Quest’ultimo, infatti, non ha mai nascosto il suo dispiacere e soprattutto la situazione a dir poco complessa che si è venuta a creare da quando il padre ha fatto una proposta di matrimonio plateale alla giovane ragazza.

Quello che resta da capire, però, è se la messa in scena architettata da Thomas arrivi fino in fondo per ottenere il suo reale scopo. Se ha architettato questo piano diabolico è semplicemente per far capitolare la giovane Hope e fare in modo che possa ritornare nuovamente da lui per tutelare il piccolo. In tutta questa vicenda, oltre alla sofferenza del piccolo c’è anche una terza persona che non è assolutamente felice di quanto stia accadendo.

Beautiful e il dolore di Liam

Se da un lato Douglas si oppone vivamente alle nozze di suo padre Thomas e Zoe Buckingham, dall’altra parte c’è chi non vorrebbe assolutamente perdere Hope Logan.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni sabato 22 maggio: il nobile gesto di Flo

I fan di Beautiful sono ormai affezionati alla coppia formata da Liam Spencer e la figlia di Brooke. La ragazza, però, si è allontanata dall’uomo in seguito al bacio che ha visto con Steffy Forrester. In quel caso, nonostante il piano sia stato architettato sempre dal solito diabolico Thomas, la ragazza è rimasta davvero male e dispiaciuta per un gesto che non si sarebbe mai aspettata. A tal proposito, c’è da scommettere che la messa in scena di Thomas sia destinata a finire velocemente.