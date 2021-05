Beautiful, anticipazioni sabato 22 maggio: il nobile gesto di Flo

Il nuovo appuntamento odierno con Beautiful vedrà ancora una volta tra i protagonisti assoluti il diabolico Thomas Forrester. Quest’ultimo, infatti, si ritroverà ancora una volta a mettere in scena la farsa che già alcune settimane fa ha mostrato a tutti i protagonisti e ancor di più al pubblico circa la proposta di matrimonio alla cara Zoe Buckingham. Come ben sappiamo, il tutto è nato soprattutto per mettere Hope Logan dinanzi ad una scelta obbligata. Scopriamo subito però quello che accadrà di inaspettato nella puntata odierna.

Le strategie di Thomas

I fan di Beautiful oggi sabato 22 maggio 2021, vedranno ancora una volta Thomas Forrester che vorrà andare contro tutto e contro tutti pur di rendere sempre più credibile la sua farsa con il finto matrimonio. I fan, però, sanno benissimo che la povera Zoe Buckingham è davvero innamorata del ragazzo e crede davvero che dietro tutto ciò ci sia la reale volontà di sposarla. Per rendere il tutto ancor più credibile, l’uomo è pronto a fissare la data del matrimonio e quindi destabilizzare ancora di più le persone che ha al suo fianco. In modo particolare, vuole che sia proprio la donna che lui realmente ama ad interrompere tutto e a fare un passo indietro. Stiamo parlando di Hope Logan che quando ha scoperto in modo plateale la proposta di matrimonio di Thomas a Zoe, ha coccolato il povero Douglas che teme di dover avere una nuova matrigna. Il piano diabolico di Thomas continua ad andare avanti nonostante il suo amico Vinny lo stia facendo ragionare a più riprese. Il perfido stilista, però, sembrerebbe non voler dare ascolto a terze persone.

La sensibilità di Flo

La puntata odierna di Beautiful regalerà altri colpi di scena soprattutto perché noteremo la grande sensibilità di Florence Fulton. La ragazza, come ben sappiamo, è stata la promotrice del ritorno di Wyatt Spencer dalla sua ex Sally Spectra. Infatti, quando Katie Logan ha rivelato in modo segreto le reali condizioni cliniche della stilista, Flo ha deciso di fare un passo indietro e di concedere al suo compagno la possibilità di far vivere ultimi momenti di gioia alla Spectra.

Quest’ultima, però, non sa ancora se accettare tutto quello che di bello le sta accadendo in questo periodo. Infatti, dopo la grande promozione ottenuta presso la Forrester Creation di Ridge e Steffy Forrester, si ritrova adesso con l’uomo più importante della sua vita. Non sa quindi se sia giusto e lecito riprendere la relazione ed è per questo che spera che Wyatt non scopra mai le sue reali condizioni cliniche per evitare che possa restare accanto solo per pietà. Quello che non sa la povera Sally è che che Katie ha dovuto dire la verità a tutti onde evitare che la trattassero con estrema sufficienza.

Beautiful, l’opinione di Bill

Tra i grandi estimatori di Flo Fulton, i fan di Beautiful possono sicuramente esaltare ed evidenziare la personalità di Bill Spencer.

Quest’ultimo si è occupato di tessere le lodi della ragazza perché non è assolutamente semplice prendere una decisione come quella che ha preso coraggiosamente lei. Lasciare che il proprio fidanzato possa ritornare dalla ex per darle ultimi momenti di gioia, la rende davvero una persona migliore. Attraverso le anticipazioni americane, però, i prossimi risvolti saranno davvero al cardiopalma.