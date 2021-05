Gigi D’Alessio si vaccina: quel che accade nel reparto è impensabile

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana. Di recente è al centro dell’attenzione per aver realizzato un video che non ha esitato a pubblicare. Ecco che cosa ha ripreso dopo essere stato vaccinato.

Gigi D’Alessio si vaccina

Nato a Napoli 24 febbraio 1967, Gigi D’Alessio è un cantante, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Durante la sua carriera ha venduto circa 26 milioni di dischi. Oltre al suo talento canoro, spesso è stato al centro del gossip per la sua relazione con Anna Tatangelo. I due colleghi sono stati insieme per anni e sono diventati genitori del piccolo Andrea. Purtroppo le loro strade si sono separate, ma sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio. Se lui pare che abbia riacquistato il sorriso, lei si sta dedicando al lavoro. Tuttavia nello studio di Verissimo aveva lasciato intendere qualcosa. Con una risposta data a Silvia Toffanin ha fatto capire di aver qualcuno accanto. Per il momento tutto è ancora avvolto nel manto del mistero. Di recente Gigi D’Alessio sta facendo parlare di sé perché si è vaccinato per affrontare nel migliore dei modi la pandemia che sta affliggendo da più di un anno l’intera umanità. Si è recato allo Spallanzani di Roma. Detta così non sembrerebbe nulla di eclatante. In realtà il cantante ha voluto condividere con i suoi follower un momento molto bello che ha vissuto nell’ambito ospedaliero.

Non mollare mai

Gigi D’Alessio ha coinvolto infermieri, medici e tutti gli altri membri del personale ospedaliero in un coro. Hanno cantato Non mollare mai, uno dei brani più noti della sua carriera artistica. Il video è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e nella didascalia ha riportato queste parole: “Più un vaccino è stata una festa punto grazie a tutto lo staff dell’Istituto Spallanzani”. Nel video tutti indossano la mascherina, ma è palese dallo sguardo e dall’euforia l’emozione che provano nel cantare con D’Alessio. La canzone è un inno a ciò che stanno facendo da quando il Covid è entrato nella nostra quotidianità. Grazie al loro duro lavoro tante vite umane sono state salvate. Gigi D’Alessio a modo suo ha voluto ringraziarli e allo stesso tempo dare la speranza a coloro che stanno facendo i conti con il virus.

Nuovo amore per D’Alessio

La nuova fiamma del cantante si chiama Denise Esposito. Non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, infatti non è un personaggio pubblico. Per questo motivo non si hanno tante informazioni sul suo conto. Sì sa che è molto più giovane di lui e ha origini campane. Vive a Napoli e pare che i due siano già andati a convivere. Denise ha un fratello, con il quale ha un rapporto speciale. Ha conosciuto Gigi durante un suo spettacolo a Capri e ha già conosciuto la famiglia.

